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MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız koronavirüse yakalandı

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Yıldız sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "COVID-19 Virüsü sebebiyle hastaneye yatırılıyorum. Dualarınızı esirgemeyin. Allaha emanet olun" dedi.

06.04.2020 22:58 | Son Güncelleme: 06.04.2020 23:37

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldığını sosyal medyadan açıkladı.

MHP'li vekilin paylaştığı mesajda, "COVID-19 Virüsü sebebiyle hastaneye yatırılıyorum. Dualarınızı esirgemeyin. Allaha emanet olun." ifadeleri yer aldı.

MHP İstanbul Milletvekili Feti Yıldız koronavirüse yakalandı

TÜRKİYE'DEKİ SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 3 bin 148 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 75 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vakanın 30 bin 217'ye, can kaybının 649'a yükseldiğini açıkladı.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından paylaştı.

Tabloya göre, toplam test sayısı 202 bin 845, toplam vaka sayısı 30 bin 217, toplam vefat sayısı 649, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1415, toplam entübe hasta sayısı 966, toplam iyileşen hasta sayısı 1326 oldu.

Bugünkü test sayısı 21 bin 400, vaka sayısı 3 bin 148, iyileşen hasta sayısı 284, vefat sayısı ise 75 olarak kayıtlara geçti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız koronavirüse yakalandı
Etiketler: Feti Yıldız, Koronavirüs, MHP, Güncel

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Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul Milletvekili Feti Yıldız koronavirüse yakalandı

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