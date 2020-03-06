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MHP'li vekil Mehmet Celal Fendoğlu'nun acı günü

Milliyetçi Hareket Partisi Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu'nun kayınvalidesi Hatice Özmutlu İzmir'de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

06.03.2020 17:32 | Son Güncelleme: 06.03.2020 17:32MHP'li vekil Mehmet Celal Fendoğlu'nun acı günü
Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu'nun kayınvalidesi Hatice Özmutlu İzmir'de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Milliyetçi Hareket Partisi Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu'nun kayınvalidesi Hatice Özmutlu 78 yaşında hayatını kaybetti. Beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Özmutlu, uzun süredir İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nde tedavi görüyordu. Hatice Özmutlu'nun ölümü sevenlerini ve MHP camiasını yasa boğarken, cenazeye birçok partilinin yanı sıra Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Osman Selçuk Aldemir de katıldı. Özmutlu'nun cenazesi Kuşadası Hanım Cami'sinde kılınan cenaze namazının ardından Yeniköy Mezarlığına defnedildi. - AYDIN

Milliyetçi Hareket Partisi, Mehmet Celal Fendoğlu, Hatice Çarpar, Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

6.03.2020 19:01:43