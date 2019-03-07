MHP'li Vekilden, Arınç'a Ağır Sözler: Sen ve Vatan Haini Hocan İçin Beka Sorunu Yok

MHP'li Cemal Enginyurt, "Şu anda ülkede beka diye bir sorun yok" dediği iddia edilen Bülent Arınç'a "Seni bu millet iyi tanıyor, tabi sen ve vatan haini hocan için Beka sorunu yok." diyerek sert tepki gösterdi.

"NEREDEN ÇIKTI BU BEKA MESELESİ"

Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı (TBMM) Bülent Arınç'ın AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'nin toplantısında, "Şu anda ülkede beka diye bir sorun yok. Nereden çıktı bu beka meselesi. Seçim stratejimiz doğru değil" dediği iddia edildi.

"SEN VE VATAN HAİNİ HOCAN İÇİN..."

Söz konusu iddialar Cumhur İttifak'ı üyesi MHP'nin Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'u küplere bindirdi. Twitter hesabından paylaşım yapan Enginyurt, "Bülent Arınç 'BEKA sorunu yok, nereden çıktı bu BEKA sorunu' demiş. Kabahat sende değil, seni adam yerine koyarak o toplantıya çağıran da. Seni bu Millet iyi tanıyor, tabi sen ve Vatan haini hocan için BEKA sorunu yok. Size inadına, BEKA İÇİN MİLLİ KARAR, CUMHUR İÇİN İSTİKRAR" dedi.

İşte MHP'li vekilin o paylaşımı;