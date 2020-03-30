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MHP'li Yalçın: Alparslan Türkeş'i anma programları iptal edildi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Koronavirüsle mücadele kapsamında sosyal mesafenin korunması lüzumu dikkate alınarak; MHP kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i anma programları iptal edilmiştir" dedi.

30.03.2020 15:30 | Son Güncelleme: 30.03.2020 15:30
MHP'li Yalçın: Alparslan Türkeş'i anma programları iptal edildi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Koronavirüsle mücadele kapsamında sosyal mesafenin korunması lüzumu dikkate alınarak; MHP kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i anma programları iptal edilmiştir" dedi.

MHP'li Yalçın yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüse karşı alınan tedbirlerin, daha da arttırıldığını bildirdi. Sıkılaştırılan tedbirlere eksiksiz uyulmasının; ülkenin geleceği açısından hayati önem taşıdığını vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti: "Koronavirüsle mücadele kapsamında, sosyal mesafenin korunması lüzumu dikkate alınarak; MHP Genel Merkezi ve il teşkilatlarımızca MHP kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in ölüm yıl dönümü dolayısıyla 4 Nisan'da düzenlenmesi planlanan anma programları iptal edilmiştir."


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Kaynak: DHA

Etiketler: Alparslan Türkeş, Semih Yalçın, MHP, Politika
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