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Mhp'li yalçın: bahçeli, meclis'teki etkinliklere katılamayacak

MHP Genel Başkanı Yardımcısı Semih Yalçın, Genel Başkanları Devlet Bahçeli'nin doktorların tavsiyesi üzerine istirahatinin birkaç gün daha uzatıldığını, bu nedenle yeni yasama yılının başlaması nedeniyle TBMM'de yapılacak etkinliklere katılamayacağını bildirdi.

01.10.2019 12:55Mhp'li yalçın: bahçeli, meclis'teki etkinliklere katılamayacak

MHP Genel Başkanı Yardımcısı Semih Yalçın, Genel Başkanları Devlet Bahçeli'nin doktorların tavsiyesi üzerine istirahatinin birkaç gün daha uzatıldığını, bu nedenle yeni yasama yılının başlaması nedeniyle TBMM'de yapılacak etkinliklere katılamayacağını bildirdi.
MHP'li Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, geçen günlerde Genel Başkanları Devlet Bahçeli'nin üst solunum yolları enfeksiyonu nedeniyle hastanede kısa süreli bir tedavi gördüğünü hatırlattı. Bahçeli'nin, daha sonra evinde istirahate çekildiğini aktaran Yalçın, "TBMM'nin açılışı dolayısıyla meydana gelecek hareketlilik ve siyasetin yoğun gündemi dolayısıyla hastalığının nekahet döneminde yaşayabileceği öngörülen aşırı yorgunluktan uzak kalması gerektiği değerlendirilen Sayın Devlet Bahçeli'nin istirahatleri, doktorlarının tavsiyesi üzerine birkaç gün daha uzatılmıştır. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, bu sebeple yeni yasama yılının başlaması dolayısıyla TBMM'de gerçekleşecek etkinliklere katılamayacaktır. Bununla beraber, Sayın Genel Başkanımız hızla iyileşmekte, kendilerinin sağlık durumu iyiye gitmektedir."

ANKARA, -



Devlet Bahçeli, MHP, Güncel

Kaynak: DHA

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