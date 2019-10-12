Haberler » Güncel » Mhp'li yalçın: bahçeli, pazartesi günü mesaisine başlayacak

Mhp'li yalçın: bahçeli, pazartesi günü mesaisine başlayacak

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Sayın Devlet Bahçeli, önümüzdeki pazartesi gününden itibaren genel merkezimizde mesaisine başlayacaktır" açıklaması yaptı.

12.10.2019 12:52Mhp'li yalçın: bahçeli, pazartesi günü mesaisine başlayacak

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Sayın Devlet Bahçeli, önümüzdeki pazartesi gününden itibaren genel merkezimizde mesaisine başlayacaktır" açıklaması yaptı.

MHP'li Semih Yalçın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Yalçın, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli önemli bir üst solunum yolu rahatsızlığı geçirmiştir; ancak şükür ki hastalığında tedavi döneminin sonuna gelinmiştir. Sayın Devlet Bahçeli, önümüzdeki pazartesi (14 Ekim 2019) gününden itibaren genel merkezimizde mesaisine başlayacaktır" dedi.

ANKARA,



Devlet Bahçeli, Semih Yalçın, MHP, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:35 Kahramanmaraş, şehidini uğurladı
14:34 Sakarya'da at arabasının devrilmesi
14:34 Boğaziçi Film Festivalinde 9 uluslararası film, Türkiye prömiyerini yapacak
14:33 Rumkale'den barış ve kardeşlik sesleri yükseldi
14:32 "Drift" yapan sürücü kovalamacada polis arabasına çarptı
14:31 Galatasaray 114 yaşında
14:31 Tekirdağ'da motosiklet arabaya çarptı 2 yaralı
12.10.2019 14:36:00