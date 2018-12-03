MHP'li Yalçın'dan 'Cumhur İttifakı' Tepkisi

03 Aralık 2018 Pazartesi 15:31



03 Aralık 2018 Pazartesi 15:31

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Cumhur İttifakı da Anayasa ve yasalara uygun bir siyasi iş birliği olarak vücuda gelmiştir. Arkasında da demokratik meşruiyetini sağlamlaştıran güçlü bir halk desteği vardır" dedi.Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Parti Tüzüğüne Yönelik Bazı Maksatlı Spekülasyonlar" hakkında açıklamada bulundu. Cumhur İttifakı'nın bazı ön yargıları yıkması ve Türk siyasetinin dinamiklerini değiştirmesinden sonra, muarız çevreler tarafından hem ittifak hem de bu siyasi kombinin güçlü aktörü MHP aleyhinde algı faaliyetleri yürütüldüğünü ifade eden Yalçın, Cumhur İttifakı'na dönük kötüleme ve karalama çabalarının sonuç vermediğini kaydetti. 24 Haziran'da alınan başarılı neticenin, bu gerçeğin ispatı olduğunu dile getiren Yalçın, "Cumhur İttifakı'nın yerel seçimler için de gündeme gelmiş olmasından telaşa kapılan malum çevreler bu kez yeni entrikalar peşinde koşmaya başlamış, nevzuhur karalama kampanyalarına start vermişlerdir. MHP'nin siyasetteki tutarlı, kararlı, tavizsiz ve net tutumuyla sadece millet menfaatlerini esas alan ilkeli duruşu karşısında surda bir gedik, karıştırılacak bir açık bulamayan çevreler; son günlerde MHP Tüzüğünde yer alan bazı maddeler üzerinden partimize saldırı gayretine girmişlerdir. Buna göre, MHP üyeleri ve adaylarının bir başka parti lehinde propaganda çalışması yapmasının kesin ihraç sebebi olduğu öne sürülmüştür. Bu iddialar, kesinlikle mesnetsiz ve asılsızdır. MHP Tüzüğünde yer alan "Disiplin Cezalarını Gerektiren Haller" başlığındaki 78. Maddede, "Kesin Çıkarma Cezasını Gerektiren Haller"i belirleyen 4. Fıkranın "a" bendi şöyledir; "Milletvekilliği ve mahalli idareler seçimlerinde diğer partilerin veya bağımsız adayların lehinde çalışmak ve propagandalarını yapmak, açık veya gizli olarak parti ve adaylarının aleyhine çalışmak." Söz konusu maddede belirtilen ihraç gerekçeleriyle, "kendi partisinin tutumu, politikaları ve yetkili kurullarca alınan kararlar aleyhinde bulunmak ve partiye zarar vermek" eylemlerinin kastedildiği açıktır. Cumhur İttifakı, hüdayınabit ve gayrimeşru bir olgu değildir; TBMM'de milletvekillerinin oylarıyla kabul edilmiş yasal bir ittifaktır. Hukuk sisteminde normlar hiyerarşisi vardır ve bu hiyerarşi; hukuk düzeni piramidinde Anayasa, uluslararası antlaşmalar, kanunlar, kanun hükmünde kararnameler, tüzükler ve yönetmelikler sıralamasıyla yer alır. Cumhur İttifakı da Anayasa ve yasalara uygun bir siyasi iş birliği olarak vücuda gelmiştir. Arkasında da demokratik meşruiyetini sağlamlaştıran güçlü bir halk desteği vardır" ifadelerini kullandı."Medya organlarının düştüğü çaresiz durum gülünçtür""Cumhuriyet, Sözcü gibi mevkutelerin ve Can Ataklı gibi aklı evvellerin anlamadan ve araştırmadan haber yapanlara bir diğer cevapta tüzüğümüzün 52. maddesidir" diyen Yalçın, şu şekilde devam etti:"Başka partilerden gelen işbirliği ve görüşme talepleri ile görüş ve önerilerin değerlendirilmesinde, kimi medya organlarının maksatlı yorum ve zorlama içtihatlarla -hele de MHP Tüzüğü üzerinden- Cumhur İttifakı'na zarar verme çabaları; destekledikleri zillet ittifakının, 24 Haziran'da olduğu gibi, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde de nal toplayacağını bilmelerindendir. MHP'yi zor durumda bırakacak, Cumhur İttifakı'nı etkisiz hale getirecek somut bir suçlama, elle tutulur gözle görülür bir kusur bulamadıkları için hukuki metinleri saptırmaya yönelik acemice illüzyonlara tevessül eden bahse konu medya organlarının düştüğü çaresiz durum, hem gülünç hem de acınasıdır.Bu gibi ucuz ve pespaye propaganda yöntemleriyle temelsiz iddiaların; MHP'de tutunamayarak deve boncuğu gibi İP'te dizilen, itibarsızlıkları sicilli yalancılar tarafından bir kısım medyaya üflendiği anlaşılmaktadır. Yalancıların mumu 31 Mart'ta yatsıya da kalmayacak, ilk akşamdan sönecektir." - ANKARA