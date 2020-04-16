Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

MHP'li Yalçın'dan İnfaz düzenlemesi açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. E.Semih Yalçın, infaz indirimi düzenlemesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

16.04.2020 12:35 | Son Güncelleme: 16.04.2020 12:35
MHP'li Yalçın'dan İnfaz düzenlemesi açıklaması
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. E.Semih Yalçın, infaz indirimi düzenlemesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" kapsamında, öncelikle koşullu salıverme ve denetimli serbestlik hükümlerinin yeniden düzenlendiğini aktaran Yalçın, "İnfaz indirimine dair düzenlemeler, siyaset ve hukuk tarihimizde bir ilk değildir. Bundan öncekiler de, sonuncusu da Anayasa'da yer alan temel hak ve hürriyetler süzgecinden geçirilerek düzenlenmiş ve yürürlüğe girmiştir. Buna rağmen CHP-İP-HDP üçlüsü, daha başından yeni infaz düzenlemeleri aleyhinde yalan ve iftira üreterek karalama, saptırma ve menfi algı oluşturma çabasına girmiştir" ifadelerini kullandı.
"Türkiye Büyük Millet Meclisindeki (TBMM) görüşmeler sırasında infaz düzenlemelerine şiddetli muhalefet gösteren CHP kumandasındaki şer ittifakı, teklifin Genel Kuruldan geçmesini engellemeye çalışmıştır" ifadelerini kaydeden Yalçın, şunları aktardı:
"İnfaz düzenlemeleri AK Parti ve MHP'nin oylarıyla Mecliste kabul edilince, CHP bu kez Anayasa'daki eşitlik ilkesine aykırı olduğunu öne sürerek konuyu Anayasa Mahkemesine götüreceğini duyurmuş; hempaları İP ile HDP de onu destekleyip alkışlamıştır. Lakin CHP'nin bu gayretleri beyhudedir. Suç işleyene ceza verilmesi nasıl hukukun gereği ve meşru ise infaz düzenlenmesi de o kadar hukukidir. Farklı suçların yargı erki tarafından cezalandırılmasında eşitlik ilkesinin esas alınması mümkün olmadığı gibi, farklı suçlarla ilgili infaz indirimlerinde de eşitlik ilkesi aranamaz. Ancak aynı suçtan mahkum edilmiş hükümlülerle ilgili infaz indirimlerinde farklı uygulamalar söz konusu olduğunda Anayasa önünde eşitlik ilkesinin ihlalinden söz edilebilir. Anayasa'nın eşitlik ilkesi gerekçe gösterilerek her hükümlünün infaz indiriminden yararlanmasını istemek; aslında eli kanlı teröristlere, tecavüzcülere, birlik ve bütünlüğümüze kastederek 251 vatandaşımızı şehit eden FETÖ'cülere de benzer hakların tanınmasını istemektir. Önüne gelen hükümlünün infaz indiriminden yararlanmasını beklemek, devletin hayati sırlarını ifşa eden iş birlikçi ve satılmış hainlerin taltif edilircesine salıverilmesini ummaktır."
Anayasa Mahkemesi'nin 8 Ekim 1991 günü aldığı 1991/34 esas sayılı, "Anayasa Mahkemesinin yerleşmiş kararlarına göre; yasa önünde eşitlik, herkesin, her yönden aynı kurallara bağlı olacağı anlamına gelmez. Anayasa'nın öngördüğü eşitlik, mutlak anlamda bir eşitlik olmayıp haklı nedenlerin bulunması durumunda farklı uygulamalara olanak veren bir ilkedir. Ancak, aynı durumda olanlar için ayrı düzenleme Anayasa'ya aykırılık oluşturur" kararını örnek gösteren Yalçın, "Görülmektedir ki; CHP ve yancılarının asıl maksatlarını örtmek ve çirkin hedeflerine vasıl olmak için infaz düzenlemesine getirdikleri itiraz gerekçeleri temelsiz ve dayanaksızdır. Yeni düzenlemelerle kadına şiddet, çocuk istismarı, uyuşturucu madde satıcılığı gibi suçlardan hükümlü bulunanlara infaz indirimi getirildiği iddiası da külliyen yalandır. Üst soya, alt soya, eşe, kardeşe ruh ve beden olarak kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten yaralama ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama; kasten adam öldürme suçlarını işleyenler, infaz indirimine dahil edilmemiştir. Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar, özel hayata ve özel hayatın gizli alanına karşı işlenen suçlar, uyuşturucu ve uyarıcı madde, imal ve ticareti, devlet aleyhine işlenen suçlar, terörle Mücadele kapsamına giren suçlardan hükümlü olanlar kesinlikle denetimli serbestlik indiriminden faydalanamayacaktır.
CHP-HDP-İP ruh üçüzleri, Ak Parti ve MHP'nin kamu yararını gözeterek birlikte hayata geçirdiği her siyasi karara, her yasal düzenlemeye peşinen karşı çıkmakta, sorgusuz sualsiz muhalefet etmektedir" ifadelerini aktardı.
(Mevlüt Hasgül/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Cumhuriyet Halk Partisi, MHP, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
3 kişinin ölümüne neden olan Emrah Serbes, infaz yasasıyla tahliye olacak mı? Haberler
3 kişinin ölümüne neden olan Emrah Serbes, infaz yasasıyla tahliye olacak mı?
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Koronaya yakalanan şarkıcıdan ’Hastalığı nasıl kaptın?’ sorusuna yanıt Haberler
Koronaya yakalanan şarkıcıdan "Hastalığı nasıl kaptın?" sorusuna yanıt
DSÖ, Türkiye’deki vaka sayısını Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Artış var Haberler
DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Artış var
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti Haberler
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti
Nöbetten çıkan doktora sapık şoku: Apartmanda cinsel saldırıya uğradı Haberler
Nöbetten çıkan doktora sapık şoku: Apartmanda cinsel saldırıya uğradı
Haberler ›› Güncel ››MHP'li Yalçın'dan İnfaz düzenlemesi açıklaması - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:00: Çocuklarıyla taburcu olan aileler, alkışlarla uğurlandı - Haber 14:00: Konya Beyşehir'de, 1 mahalledeki karantina süresi uzatıldı - Haber 14:00: Erdemli'de korona virüsle mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor - Haber 14:00: Karantina günlerinde evden çalışma önerileri - Haber 14:00: Vali Gül ve Başkan Fadıloğlu semt pazarında incelemelerde bulundu - Haber 13:44: Koronavirüste iyileşenlerin sayısı 520 bini aştı - Haber 13:07: İnfaz yasasıyla 3 kişinin ölümüne neden olan senarist Emrah Serbes'in tahliye olması gündemde - Magazin 13:00: Son dakika: DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını bazı Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Azalma yok, artış var - Haber 09:58: Koronavirüse yakalanan şarkıcı Levent Dörter, virüsü nasıl kaptığını anlattı - Magazin 09:49: Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor - Ekonomi 09:06: Son dakika: MEB, koronavirüs önlemleri kapsamında çalışmalarını yürüttüğü ilk solunum cihazını üretti - Ekonomi