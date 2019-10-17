Haberler » Güncel » MHP'li Yalçın'ın oğlu, Ankara Kalesi'nde surdan düşerek öldü (3)

MHP'li Yalçın'ın oğlu, Ankara Kalesi'nde surdan düşerek öldü (3)

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDIMHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu Turan İlteber Yalçın'ın cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Ahmet Efendi Camisi'ne getirildi.

17.10.2019 17:40MHP'li Yalçın'ın oğlu, Ankara Kalesi'nde surdan düşerek öldü (3)

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu Turan İlteber Yalçın'ın cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Ahmet Efendi Camisi'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazına, acılı baba ve yakınları ile TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, eski başbakan Binali Yıldırım, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve çok sayıda partili katıldı. Yalçın'ın cenazesi, ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.



Adli Tıp Kurumu, Semih Yalçın, Ankara, MHP, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:22 HDP Eş Genel Başkanı Temelli'ye İzmir'de sözlü tepki
18:20 Mehmetçiğe bir selam da THY ekiplerinden
18:20 Turan İlteber Yalçın son yolculuğuna uğurlandı
18:20 Türkiye ile Çekya arasında işbirliği mutabakatı imzalandı
18:20 Emekli subay evinde ölü bulundu
18:20 Dalış eğitiminde rahatsızlanan 4 askerden biri şehit oldu (6)
18:13 Devrek'te kadınlar yönelik eğitim programı düzenlendi
17.10.2019 18:25:16