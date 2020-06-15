MHP'de 13. Olağan Büyük Kurultay gelecek yıl yapılacak

MHP'nin 13'üncü Olağan Büyük Kurultayı'nın 14 Mart 2021'de yapılması kararlaştırıldı.

15.06.2020 19:37 | Son Güncelleme: 15.06.2020 21:08

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süredir ara verilen MHP Başkanlık Divanı, Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Genel başkan yardımcıları, genel sekreter ve genel sekreter yardımcılarının katıldığı toplantıda, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile tüm katılımcıların maske kullandığı görüldü.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün yapılan MHP Başkanlık Divanı toplantısında, partimizin 13'üncü Olağan Büyük Kurultayı'nın 14 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilmesi kararlaştırılmış ve kurultay kararının, 19 Haziran günkü MYK toplantısının gündemine alınması uygun görülmüştür" ifadelerine yer verdi.

MHP'de 13. Olağan Büyük Kurultay gelecek yıl yapılacak
MHP’de 13. Olağan Büyük Kurultay gelecek yıl yapılacak

Kaynak: DHA

Etiketler: Semih Yalçın, 14 Mart, MHP, Politika, Haber

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