Mhp'li yıldız: abd büyükelçisi 'istenmeyen adam' ilan edilmelidir

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği resmi Twitter hesabından, FETÖ firarisi Ergun Babahan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik paylaşımına yaptığı beğeni ve özür açıklamasıyla ilgili olarak MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, DHA'ya açıklamalarda bulundu. Yıldız, "Türk devleti bu büyükelçiyi istenmeyen adam ilan etmelidir. Eğer kendiliğinden ABD, bu büyükelçisini çekerse amenna. Yoksa kovulmalıdır" dedi.Yıldız, "Son günlerde firari FETÖ'cülerin partimiz ve sayın genel başkanımız hakkındaki paylaşımlarını izliyoruz. FETÖ firarilerinin niyetlerini de biliyoruz ancak bu paylaşımlarının sağlık sebebiyle olan paylaşımının, dilek ve temennilerini FETÖ'cülerin Amerikan Büyükelçiliği'nin paylaşması ve beğenmesi diplomatik nezakete de ilişkilere de uygun değildir" dedi."BU PAYLAŞIMDAKİ BEĞENİ DE KENDİ NİYETLERİDİR"Diplomatik ilişkilerin Viyana Sözleşmesi'yle düzenlendiğini hatırlatan Yıldız, "Amerikan Büyükelçisi bu beğeninin yanlışlıkla olduğunu söylediyse de biz Amerikan emperyalizminin Ortadoğu'daki emellerini biliyoruz, Suriye'deki tutumunu biliyoruz. FETÖ firarilerini nasıl beslediğini, barındırdığını biliyoruz. Hatta FETÖ'nün başındaki kardinali, Pensilvanya'da krallar gibi yaşattığını biliyoruz. Devletimiz, Adalet Bakanlığı Dışişleri kanalıyla yüzlerce dosya gönderdi iade için. Suçları tek tek belgeleriyle izah etti ancak Amerika Devleti bunları görmek istemiyor. Niyeti bellidir. Bu paylaşımdaki beğeni de kendi niyetleridir" diye konuştu. Yıldız, parti yetkililerinin tepkilerine de katıldığını ifade etti."BİZ BAĞIMSIZ BİR DEVLETİZ"Yıldız, kendi sosyal medya paylaşımında da "Amerikan Büyükelçisi istenmeyen adam ilan edilmelidir ve ülkemizden kovulmalıdır" dediğini belirterek, şöyle devam etti:





"Bu sözümde ısrar ediyorum. Gerçekten de yapılması lazım gelen budur. Yoksa biz ne Amerika'nın bir eyaletiyiz ne de onların müstemlekesiyiz. Biz bağımsız bir devletiz. Suriye'deki politikamız da bellidir. Bugün yarın sınırda yapacağımız bir hareketin sancılarını ABD duymaya başlamıştır. PKK ile PYD'nin, YPG'nin aynı örgüt olduğu belli. Hedef belli. Önce Irak'ta yapıldı, sonra Suriye'de yapıldı. İran'da ve Türkiye'de yapılmak istenen de büyük Kürdistan hayalinin hamisi de Amerika Birleşik Devletleri'dir. Bunu bütün dünya bildiği halde maalesef görmezden geliyor. Daha dün 300 TIR yine, PKK'lı teröristlere silah yardımında bulundu. On binlerce silahla Amerika burada ne yapmak istiyor" şeklinde konuştu.

"SAYIN GENEL BAŞKANIMIZIN SAĞLIĞI YERİNDEDİR"

Feti Yıldız, "Türk devleti bu büyükelçiyi istenmeyen adam ilan etmelidir. Eğer kendiliğinden ABD, bu büyükelçisini çekerse amenna. Yoksa kovulmalıdır. İşledikleri suçların hesabı da bir bir sorulmalıdır. Sayın genel başkanımızın sağlığı da yerindedir. İnşallah hafta başından itibaren partimizin başındadır. Emperyalizm Milliyetçi Hareket Partisi'ni ve onun sayın liderini bir numaralı düşmanı olarak görmektedir. Bu paylaşımlar da bunun tezahürüdür" dedi.