24 Kasım 2018, 12:06
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BBC

MHP Lideri Bahçeli: 3 Büyükşehirde Aday Göstermeyeceğiz

MHP Lideri Bahçeli: 3 Büyükşehirde Aday Göstermeyeceğiz

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Antalya kampında yaptığı açıklamada, yerel seçimlerde İstanbul, Ankara ve İzmir'den aday göstermeyeceklerini duyurdu.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Antalya kampında yaptığı açıklamada, yerel seçimlerde İstanbul, Ankara ve İzmir'den aday göstermeyeceklerini duyurdu.

Bahçeli bu konuşmada, "Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'nin yanındadır, Cumhur İttifakı'nın tarafındadır." dedi.

Devlet Bahçeli Cuma günü Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmişti.

MHP lideri 23 Ekim'de yaptığı grup toplantısında "yerelde ittifak yok" açıklamasını yapmıştı.

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BBC
24 Kasım 2018 Cumartesi 12:06