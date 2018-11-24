MHP Lideri Bahçeli: 3 Büyükşehirde Aday Göstermeyeceğiz

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Antalya kampında yaptığı açıklamada, yerel seçimlerde İstanbul, Ankara ve İzmir'den aday göstermeyeceklerini duyurdu.<br><br>Bahçeli bu konuşmada, 'Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'nin yanındadır, Cumhur İttifakı'nın tarafındadır.' dedi.<br><br>Devlet Bahçeli Cuma günü Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmişti.<br><br>MHP lideri 23 Ekim'de yaptığı grup toplantısında 'yerelde ittifak yok' açıklamasını yapmıştı.<br><br>Aytıntılar geliyor