MHP Lideri Bahçeli: "Cemal Enginyurt'un Değerlendirme ve Açıklamaları Milliyetçi Hareket Partisi'ni...

MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, "Partimizin siyasi faaliyetlerinin belirlenmesinde, parti politikalarının tezahürüyle birlikte kamuoyuna aktarılmasında Ordu
Milletvekilimiz Sayın Cemal Enginyurt
'un değerlendirme ve açıklamaları Milliyetçi Hareket Partisi
'ni bağlamayacaktır" dedi.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, sosyal medya hesabı Twitter
üzerinden yaptığı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi politikalarının nasıl teşekkül ettiği, söz ve açıklama sınırının ne şekilde oluşup olgunlaştığı belli ve bilinmektedir. Parti yöneticilerimiz, parti üyelerimiz, milletvekillerimiz ve diğer teşkilat mensuplarımız belirlenmiş politik ilkelere aynen uymakla mükelleftir. Bu kapsamda partimizin siyasi faaliyetlerinin belirlenmesinde, parti politikalarının tezahürüyle birlikte kamuoyuna aktarılmasında Ordu Milletvekilimiz Sayın Cemal Enginyurt'un değerlendirme ve açıklamaları Milliyetçi Hareket Partisi'ni bağlamayacaktır. Aziz milletimize ve siyasi muhataplarımıza saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı. - ANKARA
Ordu,Devlet Bahçeli,Cemal Enginyurt,Milliyetçi Hareket Partisi
17 Kasım 2018 Cumartesi 12:35