MHP lideri Bahçeli, Arınç ve Davutoğlu'nu sert ifadelerle suçladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisince Bayburt Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, AK Parti'den istifasını açıklayan Ahmet Davutoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'ı da sert sözlerle eleştirdi.

Bahçeli, Davutoğlu'na "Serok Ahmet" diye seslendi. FETÖ'nün 2009'da başbakan yardımcısı olan Bülent Arınç'a 'suikast' iddiasıyla Genelkurmay'a bağlı 'kozmik oda'ya (devletin çok gizli bilgilerinin bulunduğu Seferberlik Tetkik Kurulu) girmesini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Partisinden istifasıyla tıynetine ve kulağına fısıldanan gizli gündeme uygun olanı yapan Serok Ahmet, ikide bir başını kaldıran ve geçmişte kozmik odayı kozmetik odaya çevirip FETÖ'yü buraya sokan şahıs, ne yapsa boş ne söylese boşunadır. Yeni sistemin henüz bir yılı dolmuştur. Zaman içinde aksayan yönleri, eksik kalan tarafları ortak akılla düzeltilebilecektir. Hiç kimse felaket tellallığı yapmasın. Hiç kimse kötümserlik aşılamaya tevessül etmesin. Parlamenter sistemin ağırlıkları tasfiye edilmiş, dezavantajları onarılmış, siyasi ve ahlaki kucaklaşma dönemi başlamıştır."

Bahçeli, MHP'nin Bayburt Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu.

"TÜRK HALKI, CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİNDE GELECEĞİNİ BULDU"

Cumhurbaşkanlığı sistemini savunan Bahçeli, yeni hükümet sistemini kötü göstermek için iftira yarışına girenlerin CHP'nin kanatları altında olduğunu dile getirdi. MHP lideri, "Diyorlar ki, 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tutmadı'. Diyorlar ki, 'Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir model yok'. Diyorlar ki, 'Yeni sistem bir yılda hem hukuku hem demokrasiyi hem de ekonomiyi çökertti'. Daha da ileri gidip halkın yeni sisteme karşı olduğunu ifade ediyorlar. Bu iddiaların hepsi yalan, alayı palavradır. İflas bayrağını çeken siyaset fukaraları, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne itibar suikastı yaparak sonuç alacaklarını zannediyor ancak başaramayacaklar, yırtıkları yama tutmayacak, mızrakları çuvala sığmayacaktır. Türk milleti, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde geleceğini buldu, tarihi kaynaklarıyla buluştu, huzur, gelişme, zenginleşme ve büyüme ümitlerini yakaladı" ifadesini kullandı.

DAVUTOĞLU DÜN İSTİFA ETMİŞTİ

AK Parti'de kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilen eski başbakan Ahmet Davutoğlu, parti üyeliğinden istifa ettiğini dün Ankara Beysukent'teki Çalışma Ofisi'nde yaptığı basın toplantısı ile duyurmuştu. Davutoğlu'nun görüşmelerini, kuracağı yeni partisi için tuttuğu binada gerçekleştirdiği belirtiliyor.

Davutoğlu istifa metnini okuduğu sırada yanında eski vekiller Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün, Abdullah Başcı, AK Parti eski İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ve eski Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı vardı.

ARINÇ NE DEMİŞTİ?

Geçen hafta canlı yayında konuşan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, parti kurma girişimi içerisinde bulunan Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na hain denilmesini, "Ben onlara hain sıfatını kesinlikle yakıştıramam. Bu sıfatı gelişi güzel kullananların kendileri o sıfata daha layıktır" ifadeleriyle eleştirmişti.

Arınç, 'terörle bağlantılı olduğu' gerekçesiyle yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı'yla ilgili, "Ahmet Türk'ün terörle şiddetle uzaktan yakından bir ilgisi yoktur. Kandil'le HDP'yle var mıdır? Vardır, mecburiyetten. Bu adam terör ve şiddetten uzak, ülkede barış olmasını isteyen bir insandır. Ben sadece Ahmet Türk'ü tanıyorum ve ona saygı duyuyorum. Çünkü çözüm süreci içerisinde de kendisiyle irtibatımız oldu" da demişti.

AK PARTİ BAŞKANVEKİLİYLE POLEMİK YAŞADI

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan

Bunun üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Arınç'a tepki göstererek, "Biz ülke ayağa kalksın diye uğraşırken, biz terörle uğraşırken, çıkıp karşımıza ısrarla niye kayyum atadın, niye bunu yaptın dediler. PKK'ya göz kırpan kim varsa o gözü oyacağız. Dün çıkmış bir ağabeyimiz, yok Ahmet Türk'ün terörle ilgisi yokmuş. Hadi oradan yahu. Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle görevden alınmaz" ifadelerini kullanmıştı.

Son olarak Turan'ın boyundan büyük işlere karıştığını söyleyen Arınç, "Sen zaman zaman böyle çıkışlar yapıyorsun. Sivrisinek ısırığı kadar beni ilgilendirmez. Sana yazık olur" demiş; Turan da "Bizim gibi düşünmeyenleri anlamaya çalışmak bir erdemdir ve asla kaybedilmemelidir" cevabını vermişti.

MHP'DEN ARINÇ'A SİYASETİ BIRAKMA ÇAĞRISI

Son olarak MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Ahmet Türk'le ilgili açıklamasıyla kendi partisinden de tepki alan Bülent Arınç'ı eleştirdi. Dün Arınç'a siyaseti bırakması çağrısında bulunan Yalçın, "Velhasıl bu arabayı 2023 seçim kervanına katmak, yol kazasına davetiye çıkarmaktır" dedi.