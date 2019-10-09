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Muhalefet liderlerinden Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili ilk yorum

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili, "Türkiye kutlu bir sefere çıkmıştır" derken, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ise "Allah evlatlarımızı muzaffer eylesin" dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ise sosyal medya hesabından Yahya Kemal dizeleri paylaşarak, "Allah askerlerimizin ayağını taşa değdirmesin" ifadesini kullandı.

09.10.2019 17:28

Saat 16.00'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Suriye'nin kuzeyine Barış Pınarı Harekatı başladı. Muhalefet liderleri Kılıçdaroğlu ve Bahçeli ise harekatla ilgili ilk görüşlerini paylaştı. Yazılı açıklama yapan Bahçeli, "Türkiye kutlu bir sefere çıkmıştır" derken Kılıçdaroğlu, "Allah evlatlarımızı muzaffer eylesin" dedi.

BAHÇELİ: TÜRKİYE KUTLU BİR YÜRÜYÜŞE ÇIKMIŞTIR

MHP Lideri Bahçeli, yazılı açıklamasında "Terör örgütlerinin belinin kırılması, Türkiye'yi kuşatma ve kundaklama niyetine haiz mihrakların oyunlarının bozulması artık kaçınılmaz bir mecburiyettir."

"Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu eşgüdüm ve işbirliği halinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerinin kökünü kazımak hedefiyle muazzam bir harekatın içindedir."

"Milliyetçi Hareket Partisi Barış Pınarı Harekatı'nın yürekten ve tam bir destekle arkasında ve yanındadır."

Türkiye Cumhuriyeti, saat 16.00 itibarıyla başlayan Barış Pınarı Harekatı'yla bekasını ve milli varlığını çok ciddi şekilde tehdit eden hain ve bölücü örgütleri yuvalandığı ve saklandığı coğrafi alanlarda etkisiz hale getirmek için kutlu bir sefere çıkmıştır."

"ABD Başkanı'nın gelgitleri, tehdit dolu ifadeleri, aba altından sopa gösteren açıklamaları hiçbir şart altında itibar ve değeri olmayan zorba yaklaşımlar olarak anılacaktır." ifadelerine yer verdi.

KILIÇDAROĞLU: ALLAH EVLATLARIMIZI MUZAFFER EYLESİN

Saat 16.00'da başlayan Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili sosyal paylaşım hesabından paylaşımda bulundu CHP Lideri Kılıçdaroğlu, "Dualarımız, kahraman askerlerimizin burnu dahi kanamadan #BarışPınarıHarekatı'nın bir an önce başarılı bir şekilde tamamlanması için… Allah evlatlarımızı korusun, Allah evlatlarımızı muzaffer eylesin." şeklinde konuştu.

AKŞENER: ALLAH ASKERLERİMİZİN AYAĞINI TAŞA DEĞDİRMESİN

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de harekatla ilgili paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"Türk topçusu atışa başladığında herkes susar.

Ve Yahya Kemal der ki;

'Şu kopan fırtına Türk ordusudur yâ Rabbi

Senin uğrunda ölen ordu, budur yâ Rabbi

Tâ ki yükselsin ezanlarla müeyyed nâmın

Galib et; çünkü bu son ordusudur İslâm'ın'

Allah askerlerimizin ayağını taşa değdirmesin!"

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