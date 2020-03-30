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MHP Lideri Bahçeli'den, "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" kampanyasına destek

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz' diyerek başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası' hakikaten takdir ve tebriğe layıktır.

30.03.2020 22:35 | Son Güncelleme: 30.03.2020 22:35
MHP Lideri Bahçeli'den,
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz' diyerek başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası' hakikaten takdir ve tebriğe layıktır. Sayın Cumhurbaşkanımıza gönülden teşekkür ediyorum" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İçinden geçtiğimiz zor günleri dayanışma duygularını teşvik ederek, yardımlaşma hissiyatını harekete geçirerek aşacağımıza yürekten inanıyorum. Birbirimize el uzatırsak, zorda kalanlara destek verirsek hem insani hem de İslami sorumluluklarımızı yerine getirmiş oluruz. Bugün akşam Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasını dikkatle takip ettim. 'Biz Bize Yeteriz' diyerek başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası' hakikaten takdir ve tebriğe layıktır. Sayın Cumhurbaşkanımıza gönülden teşekkür ediyorum.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı olarak Milli Dayanışma Kampanyası'na beş (5) maaşımla katılıyorum. İnşallah bu günleri atlatacağız, inanç birliği yaparak, ortak akıl ve irade paydasında buluşarak huzurlu ve güvenli yarınlara beraberce ulaşacağız.
Ben sen yok, biz varız. Çetin şartları omuz omuza birlikte göğüsleyeceğiz. Nitekim biz Türkiye 'yiz. Biz Türk milletiyiz. Birlikte çok daha güçlüyüz. Kovid-19'a asla teslim olmayacağız" ifadelerine yer verdi.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Milliyetçi Hareket Partisi, Devlet Bahçeli, Türkiye, Güncel
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