MHP Lideri Bahçeli'den CHP ve İYİ Parti Seçmenine Açık Çağrı: Bu Oyuna Tepki Gösterin

Antalya'da Cumhur İttifakı salon toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP ve İYİ Parti'ye oy vermeyi düşünen vatandaşlara açık çağrı yaptı. Bahçeli, "Sağduyulu CHP'li kardeşlerime çağrıda bulunuyorum; bu oyunu görün, yanlışları görün. İP'e oy veren kardeşlerim gelin bu oyuna tepki gösterin. Cumhur İttifakı sizin de ittifakınız, ortak paydanızdır." dedi.

İşte Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:



Cumhur İttifakı'nın Antalya Belediye Başkan adayı sayın Menderes Türel'dir. Milli çizgisiyle Antalya için bir şanstır üstelik emin ve ehil bir şahsiyettir. Sayın Türel'in kazanması Antalya'nın kazanmasıdır. Antalyalı kardeşlerimizin bizleri mahçup etmeyeceğine yürekten inanıyorum. Cumhur İttifakı Antalya'nın umudu tertemiz ufkudur. Niyetimiz temizdir, hedeflerimiz berrak ve büyüktür.

"15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNDEN SONRA YAPILAN İLK SEÇİMLERDİR"

Beka için milli karar, Cumhur için Antalya için istikrar. Sağol Antalya, varol Antalya, sonsuzluğa kadar beka ve birlik içinde yaşa Antalya! 11 gün sonra mühim bir tercihte bulunacaksınız. Geleceğinizi tayin edeceksiniz. Önünüze konulan sandıkların ayrı bir önemi ve değeri vardır. 31 Mart mahalli idareler seçimi diğerlerine göre farklılık arzetmektedir. 15 Temmuz hain ve kanlı darbe girişiminden sonraki ilk seçimlerin yapılıyor olması bu seçimlerin önemini ortaya koyuyor. Bu seçimler hayati derecede önemlidir.

"15 TEMMUZ'DA BU MİLLETİN ÖNÜNE SANDIK KOYULMADI"

2023'e nasıl bir siyasi atmosferde gireceğimizi bu seçimler tayin edecektir. Türkiye'nin oyalanmaya vakti yoktur. Bu durum aynı zamanda bir beka meselesidir. Siyasi, ekonomik, sosyal açıdan prangalarını söküp atmış olan Türkiye'nin varlığı hepimizin omuzlarındaki büyük sorumluluktur. 15 Temmuz işgal teşebbüsünü önlemek için toprağa düşen 251 vatan evladının anısına gölge düşüremeyiz. Ülkemiz ağır ve çetin imtihanlardan geçmiş, bu imtihanlardan alnını akıyla çıkmasını bilmiştir. 15 Temmuz hain darbede kimsenin önüne sandık koyulmadı. Aziz milletimiz canını dişine taktı, istikbaline, istiklaline ve kutlu iradesine sonuna kadar sahip çıktı.

"ONLAR KUDURMUŞ KAFİLELER BİZ İSE ÇILGIN TÜRKLERDİK"

Onların tankı, topu, tüfeği vardı, bizim sarsılmaz imanımız vardı. Onlar kudurmuş ihanet kafilesiydi ama biz de zaferden zafere koşan çılgın Türklerdik. Kanla yazılan bir destanı gönülden gönüle paylaştık. 7 Ağustos Yenikapı ruhuyla devleştik. Dostlarımız sevindi, düşmanlarımız yeni hesap peşine düştü. Siyasiler siyasi, ekonomik olarak Türkiye'yi köşeye sıkıştırmaya çalıştı. Hamdolsun surda gedik açtırmadık. Millet iradesinin tam egemen olduğu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş yaptık.

"ÖYLE BİR CEVAP VERİN Kİ PENSİLVANYA'DA PATLASIN!"

31 Mart'ta Cumhur İttifakı'nın zayıflayıp, tökezlemesini dört gözle bekliyorlar. Cumhur İttifakı erirse bunların içinin yağı eriyecektir. Hedefleri budur. Tankın önünde eğilmeyen bir milletin zilletin önünde eğilmesini beklemek tam bir şuursuzluk, tam bir ahmaklıktır. Öyle bir cevap verin ki sesiniz Pensilvanya'da patlasın.

"BİZ CUMHUR İTTİFAKI'NI SAMİMİYETLE YOĞURDUK"

Biz Antalyayız, Cumhur İttifakı'yız, Türk milletiyiz. Aziz dava arkadaşlarım, biz Cumhur diyoruz, Cumhur'la herşeyi aleni ve şeffaf bir şekilde aziz milletimizle paylaşıyoruz. Çalının arkasından dolanmıyoruz. Örtülü ilişkiler ve pazarlıklar içine girmiyoruz. Biz ittifakımızı samimiyetle yoğurduk. Önce ülkem ve milletim diyerek hareket ettik. Ne yapıyorsak, ne söylüyorsak, devletin ve milletin bekası içindir. Bizim aklımızda hep Türkiye vardır, Türk milleti vardır. Aziz milletimizin sağduyusuna güveniyor, ona göre yürüyoruz.

"DAĞDAN İNENLER ANTALYA'NIN OTELLERİNDE YUVALANMIŞTIR"

Belediyelerimizin içinde hendek açılma planlarının farkındayız. Dağdan temizlenen hainlerin Antalya'daki otellere yuvalanmasını milli güvenlik tehdidi olarak sayıyoruz. Bunlar Türkiye, Türk, ekmek, emek düşmanıdır. Alın terinin karşısındaki haramzadelerdir. Teröristlerin belediyelere doluşmasını korkunç şeylere sebep olacaklarını görüyoruz. Bunlardan kurturmak ve yakın gelecekteki tehditleri bertaraf etmek için Cumhur İttifakı diyoruz. Zillete düşenleri uyarıyor, yanlış yoldan dönmeleri için çağrıda bulunuyoruz.

"KILIÇDAROĞLU VARKEN KANDİL'İN HDP'YE İHTİYACI KALMAMIŞTIR"

PKK Cumhur'a, Cumhuriyete ve Türk Milleti'ne mazbatalı teröristler üzerinden meydan okuyor. Türkiye'de Kürdistan diye bir yer olmadığını hep biliyor hem de emel sahiplerini nefretle izliyoruz. Peki Kılıçdaroğlu bunu bilmiyor mu, duymuyor mu, İP yönetimi melanetin farkında değil mi? Bileyerek ve isteyerek PKK'nın dümen suyuna giriyorlar. Kandil'in talimatlarına eşlik ediyorlar. Kılıçdaroğlu varken Kandil terör şebekesinin HDP'ye ihtiyacı neredeyse kalmamıştır. Bu bir oyun değil midir?

"CHP ANTALYA MECLİS LİSTESİNDE NAMERTLER YER ALMIŞTIR"

HDP'nin Eş Başkanı açık açık itiraf etmiş, CHP'nin İstanbul, Ankara ve İzmir belediye başkanlarının HDP'nin oylarıyla seçileceğini söylemiştir. Kılıçdaroğlu'na soruyorum neyin karşılığında HDP'ye boyun ettin, hangi pazarlıklarla PKK'ya kucak açtın? sokakları mı karıştıracaklar yoksa hendekler mi kazacaklar. CHP'nin belediye meclis üyesi listesinde bölücü başına özgürlük isteyen namertler yerleştirilmiştir. Sağduyulu CHP'li kardeşlerime çağrıda bulunuyorum; bu oyunu görün, yanlışları görün. İP'e oy veren kardeşlerim gelin bu oyuna tepki gösterin. Cumhur İttifakı sizin de ittifakınız, ortak paydanızdır.