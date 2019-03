MHP Lideri Bahçeli'den 'Ezan' Tepkisi

Kaynak: DHA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "8 Mart akşamı Taksim'de bir grup ezan okunurken ıslık çalmış. Yani ezandan rahatsız olmuşlar, akıllarınca protesto etmişler. Bu densizliktir, ahlaksızlıktır, vandallıktır, arsızlıktır" dedi.MHP Lideri Bahçeli, Etimesgut Seçim İletişim Merkezi'nin açılışına katıldı. Açılışta, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, Ankara Milletvekilleri Yalçın Akdoğan, Tuğrul Türkeş ve MHP'li milletvekilleri ile parti yöneticileri de yer aldı.Burada toplanan kalabalığa seslenen Bahçeli, Ankaralılar'dan Cumhur İttifakı için oy isteyerek, "Ankara'yı yavaşlatmak, yavaş yavaş altını oymak hiç kimsenin haddi değildir. Cumhur İttifakı buna izin vermeyecektir. Yiğit Ankaralı kardeşim buna sessiz kalmayacaktır. Zillet aradığını bulamayacak, ziyan olup gitmekten kurtulamayacaktır" dedi.'HER HAİN KORKAKTIR, HER KORKAK YALANCIDIR'Bahçeli, İstanbul Taksim'de Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen yürüyüşe katılan bir grup kadının, ezan okunduğu sırada ıslık çaldığını söyleyerek, bu duruma İstiklal Marşı'nın dizelerini okuyarak, tepki gösterdi. Bahçeli, şunları söyledi:"Her hain korkaktır, her korkak yalancıdır, sahtekardır. Her inanmış vicdan, her faziletli kalp, her kahraman yürek ahlak ve iman zirvesidir. 8 Mart akşamı Taksim'de bir grup ezan okunurken ıslık çalmış. Yani ezandan rahatsız olmuşlar, akıllarınca protesto etmişler. Bu densizliktir, bu ahlaksızlıktır, bu vandallıktır, bu arsızlıktır. Büyük vatan şairimiz Akif, İstiklal Marşı'nda ne diyordu; 'Ruhumun senden, ilahi, şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli'. Ezanı ıslıklamak küfrü alkışlamaktır, batılı selamlamaktır, iblise selam durmaktır, mukaddesat ve millete ihanettir."'PEKİ BU İHANETE CHP'DEN TEPKİ GELDİ Mİ?'Taksim'de yaşanan olaya CHP, İYİ Parti ve HDP'nin tepki göstermediğini belirten Bahçeli, "CHP'den tepki geldi mi? İP'ten tepki geldi mi? HDP'den itiraz yükseldi mi? Bunlar zillettir, doğru konuşmazlar, doğru düşünmezler, haktan ve hakikatten yana durmazlar. Bu namertler bilsinler ki, ezan susmayacak, bayrak inmeyecek, Türkiye asla bölünmeyecek" diye konuştu.'BEKA DENİNCE BİRİLERİ DELİYE DÖNÜYOR'Bahçeli, 'Cumhur İttifakı' ve 'beka' denildiği zaman birilerinin rahatsız olduğunu ve deliye döndüğünü ifade etti. Cumhur İttifakı'nın Türk milletinin ruhu olduğunu kaydeden Bahçeli, şunları söyledi:"Sizlerin sinesinden doğan Cumhur İttifakı'nın belediyelerimize güç katacağına inancım tamdır. Bizim için belediyecilik, 'komşusu açken tok yatmayan', manevi ve basiretli bir anlayışla hizmet demektir. Belediyeler millete hizmetin ilk mevkii, ilk mercii, ilk merkezidir. Bölücülüğe taviz yoktur. Zayıflığa müsamaha yoktur. 15 Temmuz hain ve kanlı FETÖ darbe girişimi ülkemizin bir beka tehdidi ile karşı karşıya olduğunu gözler önüne sermişti. Cumhur'un 15 Temmuz'a karşı sergilediği müstesna duruşa layık olmak, uzlaşma ve istikrarı sağlamak için yeni bir yönetim sistemine ihtiyaç duyulmuştu. 15 Temmuz hain darbe girişimiyle ağırlaşan beka tehdidini bertaraf etmek için yönetim mekanizmasını hızlandırıp, istikrar kazandıracak yeni bir sisteme geçilmişti. Biz 'Cumhur' derken, zillet yine kaosa sarıldı, Kandil'in ağzına baktı, Pensilvanya'nın eteğine tutundu. Biz 'beka' dedik, bunlar belanın yörüngesine girdi. Sizler ülkemizin üzerinde oynanan kirli oyunları gördünüz ve 16 Nisan 2017 tarihinde sandık başına gittiniz.Türkiye Cumhuriyeti'ni üçüncü evreye taşımak için muazzam bir irade gösterdiniz. Uzlaşmayı hakim kılmak, kutuplaşmayı silmek için büyük bir özveride bulundunuz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne onay verdiniz. Buna karşılık CHP, İP, HDP, PKK, TKP, ÖDP, Pensilvanya aynı fotoğraf karesine, aynı ittifak şemsiyesi altına girdiler. CHP, devletimizin ve milletimizin bekasına göz koyan çevrelerle işbirliği yaptı." - Ankara