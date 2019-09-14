MHP lideri Bahçeli'den İmamoğlu çıkışı: Kırık sandalyeliler nereye varmak istemektedir?

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün Bayburt'ta vatandaşlara hitap etti. Bahçeli'nin hedefinde CHP ve bu partiden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu da vardı.

MHP lideri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliği yaptığı büyükşehir belediye başkanları toplantısında İmamoğlu'nun sandalyesinin kırılmasına ve İBB'nin kiraladığı araçların Yenikapı'da sergilenmesine atıfta bulunarak, "Yenikapı'ya otomobil sergisi açacak kadar çıldıran kırık sandalyeliler nereye varmak istemektedir? Türk milletine kafa tutmanın akıbeti kafanın kopmasıdır, terör örgütünü bekleyen son da budur. CHP yönetimi de terör örgütüyle ortaklığından bir an önce vazgeçmelidir" dedi.

"MAKSAT YENİKAPI RUHUNU ZEDELEMEK"

İmamoğlu'nun Diyarbakır ziyaretini hatırlayan Bahçeli, "Diyarbakır'a gidip bölücü ve terör sevici sözde belediye başkanlarına destek veren, hukuki ve meşru idari tasarrufu gaflet ve dalalet olarak yaftalayan bir anlayışın Türkiye'ye vereceği hiçbir şey yoktur. Bunların bildiği, Yenikapı'ya hizmet aracı sergisi açmaktır. Buradaki maksat da esasen 7 Ağustos Yenikapı ruhunu zedelemek, HDP ve PKK ile ortaklığı gizlemeye tevessül etmektir. İhaneti israf bahanesiyle örtme gayretkeşliği, bir bakıma ifritten medet ummanın kötürüm ve köhne kisvesidir. Sözde otomobil israfıyla meşgul olanlar, anaların israf olmuş yıllarını, milli bekayı imha etmek isteyen şerefsizleri nasıl görmezler, nasıl bilmezler?" ifadesini kullandı.

İmamoğlu, HDP'li Diyarbakır Kayapınar Belediye Başkanı'na Atatürk portresi hediye etmişti.

"CHP EMPERYALİZMİN GECE BEKÇİSİDİR"

CHP'nin Atatürk'ün çizgisinden saptığını iddia eden Bahçeli, anamuhalefet partisinin PKK ve FETÖ gibi terör örgütlerini desteklediğini öne sürdü:

"Bugünkü CHP, Atatürk'ün CHP'siyle yollarını ayırmış, Kandil muhipliğine, Pensilvanya muhbirliğine soyunmuştur. CHP, emperyalizmin gece bekçisi, Türkiye düşmanlarının kule nöbetçisidir. Karşımızdaki CHP siyaseti, tarihsel çizgisinden vahim bir sapma haline delalettir. Bu CHP'nin aklı kiralık, siyaseti rehinli, istikameti aşırı risklidir.

CHP Genel Başkanı, 'Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor' iddiasındadır. Aslında savrulan kendisi ve partisidir, ne yazık ki bu yalın gerçeğin farkında bile değildir. Bu savrulmanın rotası direkt uçuruma açılmaktadır."

KÜLLİYE'DE NE OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çarşamba günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde 29 büyükşehir belediye başkanını ağırlamış, Beştepe'deki toplantıya ilginç anlar damga vurmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan salona girerken tüm belediye başkanları isimlerinin yazılı olduğu sandalyelerden ayağa kalktılar. Toplantıya katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'dan sonra yerine oturmak üzereyken, sandalyenin ayağı kırılınca, Ekrem İmamoğlu yere düştü. Hemen düştüğü yerden kalkan İmamoğlu'na, Cumhurbaşkanı Erdoğan "Biz bir şey yapmadık sen sandalyeyi kırdın. Bu israfa girer." diye seslendi. Gülüşmelerden sonra İmamoğlu yeni getirilen sandalyeye otururken bu sözlere "ikinci kez oturduğumda daha sağlam oturuyorum" diye yanıt verdi.