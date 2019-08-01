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MHP Lideri Bahçeli'den İYİ Parti üyelerine çağrı

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "3-4 Ağustos 2019 tarihinde İYİ Parti'nin 4. Olağanüstü Kurultayı yapılacaktır.

01.08.2019 19:55 MHP Lideri Bahçeli'den İYİ Parti üyelerine çağrı
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "3-4 Ağustos 2019 tarihinde İYİ Parti'nin 4. Olağanüstü Kurultayı yapılacaktır. Çağrım şudur: Fiziken orada, fikren aramızda bulunan dava arkadaşlarımın müştereken karar alıp Milliyetçi Hareket Partisi'ne dönüşün tarihi sorumluluğunu yerine getirmeleri halisane ve samimi beklentimdir. Buluşma yerimiz zillet değil millettir. Kucaklaşma zamanı gelmiştir. İYİ Parti'nin Olağanüstü Kurultay'ında MHP'yle bütünleşme ve birleşme hamlesi Türkiye'nin gücüne güç katacak, yarım asırlık davamızı birlik ve dirlik içinde geleceğe taşıyacaktır. Çağrım birliğe, beraberliğe, barışmaya ve heyecanla tokalaşmayadır."
(İHA)

Devlet Bahçeli, İYİ Parti, MHP, Güncel

Kaynak: İHA

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