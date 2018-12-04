MHP Lideri Bahçeli'den meclis başkanlığı açıklaması

04 Aralık 2018 Salı 11:52



04 Aralık 2018 Salı 11:52

MHP Lideri Bahçeli'den meclis başkanlığı açıklamasıMHP Lideri Devlet Bahçeli: "MHP'de pazarlık söz konusu olmaz"ANKARA - MHP Lideri Devlet Bahçeli, Meclis başkanlığı iddialarına ilişkin, "MHP'de pazarlık söz konusu olmaz" dedi. Partisinin TBMM grup toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur ittifakının mahalli idareler seçimindeki yönetici çalışmalarını devam ettirdiğini ve çalışmaların olumlu olduğunu belirtti, "Şuandaki çalışma 30 belediye üzerinde yoğunlaşmaktadır. Partizanca değil akıllıca bir yol izlenmektedir. Hayırlı bir sonuç elde edilecektir" mesajını verdi.Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurtdışı ziyaretinden sonra Türkiye'ye dönmesinin ardından arzularsa görüşeceklerini söyledi.Meclis başkanlığı için MHP'nin bir talebi olup olmadığı sorulan Bahçeli, "MHP'de pazarlık söz konusu olmaz" şeklinde konuştu.