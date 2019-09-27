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MHP lideri Bahçeli'den provokatörlere suç duyurusu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin avukatı, Bahçeli'nin hastalığı üzerinden sosyal medyada hakaretlerde bulunan ve provokatörlük yapan kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

27.09.2019 18:19MHP lideri Bahçeli'den provokatörlere suç duyurusu
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin avukatı, Bahçeli'nin hastalığı üzerinden sosyal medyada hakaretlerde bulunan ve provokatörlük yapan kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin avukatı Nizameddin Kocabey, Bahçeli'nin hastalığı üzerinden sosyal medyada hakaretlerde bulunarak, provokatörlük yapan kişiler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı. Kocabey, "Sosyal medyada hakaret ve tahrik edici paylaşımlar yapan kişiler hakkında en kısa sürede gereken hazırlık yapılıp, hukuki işlemler başlatılacaktır" dedi. - ANKARA

Devlet Bahçeli, Politika

Kaynak: İHA

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