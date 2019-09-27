Haberler » Güncel » Haber

MHP lideri Bahçeli'den provokatörlere suç duyurusu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin avukatı, Bahçeli'nin hastalığı üzerinden sosyal medyada hakaretlerde bulunan ve provokatörlük yapan kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

27.09.2019 18:25MHP lideri Bahçeli'den provokatörlere suç duyurusu
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin avukatı, Bahçeli'nin hastalığı üzerinden sosyal medyada hakaretlerde bulunan ve provokatörlük yapan kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin avukatı Nizameddin Kocabey, Bahçeli'nin hastalığı üzerinden sosyal medyada hakaretlerde bulunarak, provokatörlük yapan kişiler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı. Kocabey, "Sosyal medyada hakaret ve tahrik edici paylaşımlar yapan kişiler hakkında en kısa sürede gereken hazırlık yapılıp, hukuki işlemler başlatılacaktır" dedi.
(İHA)

Devlet Bahçeli, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:10 Gaziantep'te minibüsün çarptığı çocuk ağır yaralandı
23:08 Fas'ta, Cezayir ile sınır kapılarının açılması talebiyle gösteri
23:08 Spor irfan can kahveci'nin açıklamaları
23:08 Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri anılıyor
23:05 İzmir'de feci kaza: 1'i ağır 5 yaralı
23:04 Fransa'da "Cihad" ismine izin verilmedi
23:04 İzmir'de tır ile traktör çarpıştı: 5 yaralı