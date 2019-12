MHP lideri Bahçeli: "Kanun teklifimizi bugünden itibaren beklemeye aldığımızı önemle ifade etmek...

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhur İttifakı çatısı altında tezat ve tersliklerin yaşanmaması, konunun istismar edilmemesi maksadıyla 24 Eylül 2018 tarihli kanun teklifimizi bugünden itibaren beklemeye aldığımızı önemle ifade etmek isterim" dedi.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2. yargı paketinin hazırlık aşamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı suçların kapsam dışında tutulmasıyla ilgili değerlendirmesine yönelik yazılı açıklama yaptı. Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi'nin "Bazı Suçlarla İlgili Ceza Sürelerinden Şartlı İndirim ile Tutuklu ve Hükümlülerin Salıverilmesine Dair Kanun Teklifi"ni 24 Eylül 2018 tarihinde TBMM'ye sunduğunu hatırlatarak, "Hükümlü olanların tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekmeleri gereken toplam ceza süresinden beş yıl indirilmesi hedeflenmiş, kanuni düzenlemenin hangi suç kategorilerini baz ve esas aldığı detaylı şekilde belirlenmiştir. Üstelik hükümlülerin birden fazla cezası olması halinde beş yıllık indirimin her bir ceza için ayrı ayrı uygulanmayacağı, meri infaz hükümlerine göre çekilmesi gereken toplam cezadan bir defaya mahsus olmak üzere yapılacağı amaçlanmıştır. Mezkur kanun teklifimizin ayrı ayrı madde gerekçeleri ve temelini teşkil eden hukuki gerçekleri gayet açık, net ve şeffaftır" dedi."Milliyetçi Hareket Partisi Sayın Cumhurbaşkanı'nın kararına elbette saygı duymaktadır""Toplam yedi maddelik kanun teklifimizin bir yılı aşan süredir pek çok tartışmaya konu olduğu da herkesin malumudur" diyen Bahçeli, "Cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü halde bulunan insanlarımızın ve ailelerinin büyük desteğini alan ve beklentileri tırmandıran kanun teklifimizle ilgili bugüne kadar sonuç alınamadığı da meydandadır. Meselenin hassasiyetine binaen her kesim ve her siyasi görüşten değerlendirmeler yapılarak söz konusu kanun teklifimiz gündemdeki sıcaklığını bugüne kadar muhafaza etmiştir. Yargı Reform Strateji Belgesi çerçevesinde ikinci yargı paketi hazırlıkları sürerken tartışmaların ve yorumların seyrinde de canlılık gözümüzden kaçmamıştır. Bu durum son derece doğal ve normaldir. Ancak Sayın Cumhurbaşkanı'nın 2 Aralık 2019 tarihinde AK Parti Merkez Yönetim Kurulu'nda Adalet Bakanı'na altı suça asla indirim yapılmaması hususunda talimat verdiği de bugünkü gazetelerde yer bulmuştur. Bunlar arasında terör, mükerrer suçlar, cinsel istismar, uyuşturucu, kasten adam öldürme ve organize suç başlıkları öne çıkmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi Sayın Cumhurbaşkanı'nın kararına elbette saygı duymaktadır" ifadelerini kullandı."MHP'nin cinsel istismar veya terör suçlarına nasıl yaklaştığı kuşku ve tartışma götürmeyecek aleniliktedir"MHP'nin bazı suçlara olan tutumunun aynı olduğuna vurgu yapan Bahçeli, "Ayrıca ceza indirimiyle ilgili yeni gelişmeler 2 Aralık 2019 Pazartesi günü AK Parti Merkez Yönetim Kurulu'nda ele alınıp, parti görüşü olarak somutlaştığı da anlaşılmaktadır. Bazı çevrelerin ve marazi siyasi ittifakların Milliyetçi Hareket Partisi'ni gündeme yansıyan suçlarla ima ve ihsas yoluyla bile olsa irtibatlandırıp ilişkilendirmeleri, dahası altı suçla anılmasının yolunu açıp töhmet altında bırakmaları adil ve hakkaniyetli bir tutum olamayacaktır. Partimizin ceza indirimine nasıl baktığı, neleri amaçladığı bellidir, bilinmektedir. Yanlış anlamalara, çelişkili anlaşılmalara müsait bir siyasal ve toplumsal vasat ortaya çıkmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin mesela cinsel istismar veya terör suçlarına nasıl yaklaştığı kuşku ve tartışma götürmeyecek aleniliktedir" dedi."AK Parti ikinci yargı paketini TBMM'den geçirecek siyasal çoğunluğa sahiptir"Cumhur İttifakı çatısı altında tezat ve tersliklerin yaşanmaması, konunun istismar edilmemesi maksadıyla 24 Eylül 2018 tarihli kanun tekliflerinin bugünden itibaren beklemeye alındığını açıklayan Bahçeli, şunları kaydetti:"AK Parti ikinci yargı paketini TBMM'den geçirecek siyasal çoğunluğa sahiptir. Kaldı ki Milliyetçi Hareket Partisi'nin TBMM'ye sunduğu teklifini 49 milletvekiliyle kanunlaştırmaya sayısal gücü yeterli değildir. Türk milleti partimize yeterli destek ve milletvekili sayısını verdiği gün ceza indirimiyle ilgili kanun teklifimiz için gereken her şey yapılacak, verdiğimiz söz mutlaka tutulacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi ilkeli, iradeli, sorumlu, ahlaklı ve akıl dolu siyasi duruşundan taviz vermeden, Cumhur İttifakı'nın sorgulanmasına ve yıpranmasına müsaade etmeden mücadelesine kararlıkla devam edecektir. Hiçbir sözümüzü unutmayacağız, hiçbir vaadimizden sapma göstermeyeceğiz. Çünkü biz Türk ve Türkiye sevdalısı Milliyetçi-Ülkücü Hareketiz." - ANKARA