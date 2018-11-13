13 Kasım 2018 Salı 12:22



13 Kasım 2018 Salı 12:22

MHP Lideri Bahçeli: "Milli Eğitim Bakanımızın temyiz dilekçesini görmediğine veya yoğunluktan dolayı dikkatle bakmadığına inanmak istiyor, bunu ümit ediyoruz""Diyanet İşleri Başkanının gereğini yapması samimi tavsiyem ve temennimdir" "ABD yönetimi YPG'yi saklayıp PKK'yı sobelemek ile milletimizin gözünü boyayacağını, akılları çeleceğini, sempati uyandıracağını zannetmesin""YPG'yi PKK ile savaştırmaktan bahsedenler zeka özürlü değilse, kesinkes riya ve yalan kapanına sıkışmışlardır"ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Milli Eğitim Bakanımızın temyiz dilekçesini görmediğine veya yoğunluktan dolayı dikkatle bakmadığına inanmak istiyor, bunu ümit ediyoruz" dedi. MHP lideri Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Milli Eğitim Bakanlığı'nın, Andımız ile ilgili Danıştay'a sunduğu temyiz dilekçesine ilişkin, şunları söyledi: "Danıştay Sekizinci Dairesi'nin Andımızla ilgili aldığı kararı temyize götüren Milli Eğitim Bakanlığı'nın dilekçesinde tarihi ve sosyolojik olarak örtülemez yanlışlıklar vardır. Bakanlık diyor ki; 'Türkler kendi çağdaşı unsurlara göre ulus bilincine en geç ulaşan topluluktur. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyetini kuran kadro zaten gecikmiş olan süreci hızlandırmak için yoğun çaba harcamıştır.' Türkleri millet bilincine en geç ulaşan topluluk olarak değerlendirmek tarih inkarı, tarih ihmali, tarih ihanetidir. Unutmayınız ki, tarihimiz mührü sökülmemiş bir hazinedir. Bu hazinenin talanına müsaade etmeyeceğiz, bu hazinenin karalanmasına onay vermeyeceğiz. Milli Eğitim Bakanımızın temyiz dilekçesini görmediğine veya yoğunluktan dolayı dikkatle bakmadığına inanmak istiyor, bunu ümit ediyoruz. Türk milletine kara çalan zihniyet Orhun Yazıtlarını nereye koyacak? Tarihte kurulan 16 Türk devletini nasıl izah edecek? Türklerin millet bilincine en geç ulaşan topluluk olduğunu söyleyen şahıs direkt sana soruyorum, bunu nasıl yazdın, nasıl iddia ettin, hangi çevrenin mahsulü, nerenin piyonusun? Bu yanlı ve maksatlı değerlendirmelere imza atanlara diyorum ki, asıl sizin sabah akşam Andımızı okumaya ihtiyacınız vardır ve Türk milletinin kim olduğunu, Türklüğün nasıl bir tarih ve sosyolojik derinlikten süzülüp geldiğini öğrenmeniz şarttır, önünüzdeki asıl ödevdir."MHP Genel Başkanı Bahçeli, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Kadir Mısıroğlu'na yaptığı ziyareti sert bir dille eleştirdi. Bahçeli, "Diyanet İşleri Başkanının geçen hafta gerçekleştirdiği esef verici bir ziyareti tartışmalarının odağına oturtmuştur. 9 Kasım saat 14.30'da cübbesini giyip eline de vereceği hediyesini alarak Atatürk'e hakaret eden Yunan tezlerine methiyeler düzen, Türk düşmanını ziyarete gitmiştir. Bunun tamamen insani duygularla yapılan hasta ziyareti olduğu Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanmıştır. Kimin nereye gideceği, kimin kiminle görüşeceği veya düşüp kalkacağı, hangi maksatla buluşacağı bizim meselemiz değildir. Herkes beşeri münasebetlerinde, toplumsal adap ve ahlaki ölçülere uyduğu sürece özgürdür. Anlayamadığımız, tuhafımıza giden, garipsediğimiz husus; Diyanet İşleri Başkanının, fesli provokatörü ziyaret tarihindeki manidarlıktır. Diyanet İşleri Başkanı; meczubu ziyaret tarihi olarak bula bula 9 Kasım'ı mı buldun. Diğer günlerin suyu mu çıktı, diğer tarihler torbaya mı girdi, durdun durdun da 10 Kasım'dan 1 gün önce mi hasta ziyareti hatırına getirdin. Mustafa Kemal'e ne inançlarımıza ne de kültürümüze uymayacak şekilde bühtanla saldıran şahsı 10 Kasım'ın arifesinde ziyaret etmek nasıl bir aklın, nasıl bir çarpıklığın mahsulüdür. 10 Kasım saat 9'u 5 geçe kenefe gidin diyen Yunan galibiyetine özlem çeken bir çukur şahsiyete geçmiş olsun demek, bunu da milletimize kafa tutar gibi ulu orta yapmak, fesli münafığı manen onaylamak, yanında olmak, arka çıkmak değil midir? Ne istiyorsunuz cumhuriyetten. Atatürk düşmanlarına zırh olmak gayeniz nedir. Diyanet İşleri Başkanının görevi Türkiye Cumhuriyetine söven, kurucu değerlere ihanet eden, kurucu şahsiyetlere galiz ifadelerle yüklenen, vatansızları aklama, anma ve alkışlama görevi değildir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimizin ortak değeridir, bu gerçek değişmeyecektir. Atatürk üzerinden Anıtkabir'e gelen kalabalıklar gerekçesiyle yeni bir karşıtlık oluşturmaya, yeni bir güç devşirmeye hiç kimse heves etmemelidir. Bu yolun sonu karanlıktır, çıkmazdır. Tartışmaların göbeğindeki Diyanet İşleri Başkanının kendi durumunu gözden geçirip erdemli davranış için hareket etmesi ve gereğini yapması samimi tavsiyem ve temennimdir" açıklamasını yaptı.