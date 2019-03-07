MHP Lideri Bahçeli'nin Seçim Takvimi Belli Oldu

MHP
Lideri Devlet Bahçeli
'nin 31 Mart yerel seçimlerine yönelik miting ve toplantı takvimi belli oldu. 31 Mart Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde Milliyetçi Hareket Partisi
(MHP) Genel Merkezince düzenlenecek olan ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin katılacağı programlar belirlendi. Bu kapsamda Bahçeli 10-19 Mart tarihlerinde birçok toplantı ve etkinliğe katılacak. Takvimin detayları şu şekilde:
"10 Mart Pazar Söğüt
açık hava toplantısı - Eskişehir
11 Mart Pazartesi Etimesgut
Seçim Ofisi açılışı - Ankara
12 Mart Salı Yozgat
ile Kırıkkale
açık hava toplantısı 13 Mart Çarşamba Kastamonu
ile Çankırı
açık hava toplantısı 14 Mart
Perşembe Bartın
ile Zonguldak
açık hava toplantısı 15 Mart Cuma Nevşehir
ile Aksaray
açık hava toplantısı 16 Mart Cumartesi Manisa
açık hava toplantısı 17 Mart Pazar İzmir
Cumhur İttifakı açık hava toplantısı" Bahçeli, 19 Mart Salı günü ise Nazlı Çelik
ile Star Tv
canlı yayınında seçim özel programına katılacak.
(Yağmur Yıldız/İHA)
Güncel
Kaynak: İHA