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MHP lideri Bahçeli, parti yöneticileri ve milletvekilleri ile bir araya gelecek

MHP lideri Devlet Bahçeli, 30 Eylül'de partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Merkez Disiplin Kurulu üyeleri (MDK), milletvekilleri ve il başkanlarıyla bir araya gelecek.

24.09.2019 19:30

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı açıklamada, MHP Merkez Yürütme Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu üyeleri, milletvekilleri ve il başkanlarının katılımıyla 30 Eylül 2019 Pazartesi günü Ankara'da geniş çaplı bir toplantının yapılacağını belirtti.

YENİ YASAMA YILI ÖNCESİ HAZIRLIK TOPLANTISI

Yalçın, toplantının 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılı öncesinde "hazırlık toplantısı" niteliğini taşıdığını kaydetti.

BAHÇELİ DÜN HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Devlet Bahçeli, üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı olarak ateş yükselmesi sebebiyle hastanede tedavi olmuştu. Bahçeli, tedavisinin ardından hastaneden ayrılarak taburcu olmuştu.

MHP lideri Bahçeli, parti yöneticileri ve milletvekilleri ile bir araya gelecek

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Kaynak: AA

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