23.06.2019 17:20
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MHP Lideri Bahçeli, seçim sonuçlarını genel merkezde takip edecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tekrarlanan İstanbul seçimlerini MHP Genel Merkezi'nde takip edecek.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli , tekrarlanan İstanbul seçimlerini MHP Genel Merkezi'nde takip edecek.

SEÇİM SONUÇLARINI GENEL MERKEZ'DE TAKİP EDECEK

Yüksek Seçim Kurulu 'nun (YSK) İstanbul için verdiği karar sonrasında yenilenen seçimde sandıkların kapanmasının ardından akşam saatlerinde parti genel merkezine gelen Devlet Bahçeli, İstanbul seçim sonuçlarını Ankara Balgat 'ta bulunan MHP Genel Merkezi'nde takip edecek.

Ayrıca, seçim sonuçları açıklandıktan sonra, Bahçeli'nin bir açıklama yapması bekleniyor.

MHP Lideri Bahçeli, seçim sonuçlarını genel merkezde takip edecek
Kaynak: İHA
Milliyetçi Hareket Partisi , Devlet Bahçeli , MHP , Politika , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
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