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MHP lideri Bahçeli tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.

23.09.2019 16:24MHP lideri Bahçeli tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sabah saatlerinde hafif ateş şikayetiyle gittiği hastanede kontrol amaçlı yatırılmıştı. Genel tetkiklerinin tamamlanmasının ardından zorunlu yatışı gerekli görülmeyen Bahçeli, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Bahçeli'nin taburcu olduktan sonra MHP Genel Merkezi'ne gittiği öğrenildi. - ANKARA

Milliyetçi Hareket Partisi, Devlet Bahçeli, MHP, Politika

Kaynak: İHA

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