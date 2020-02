MHP lideri Bahçeli, "(Türkiye'nin çok cepheli, etkili ve yönlü bir mücadelenin ortasında olduğunu...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "( Türkiye 'nin çok cepheli, etkili ve yönlü bir mücadelenin ortasında olduğunu inkar etmek) Bu yalın gerçeği inkar etmek akıl fukaralığına, samimiyet yoksunluğuna açık bir işarettir" dedi.Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. MHP'nin boş lafa karnın tok olduğunu, vatan ve millet uğruna gösterecekleri fedakarlıkların pek çok olduğunu aktaran Bahçeli, "Konuşulacak yerde susmak, susulacak yerde konuşmak. Biz nerede susup, nerede konuşacağımızı, nerede durup nerede hareket edeceğimizi bilecek, bununla yetinmeyip gül bir sedayla beyan edecek akıl sahibiyiz. Tehlikeler kapımıza dayandığında susup seyredecek kadar aciz, durup dinlenecek kadar akılsız ve basiretsiz değiliz. Biz Milliyetçi Hareket Partisiyiz müstesna sevdamız Türkiye, mensubiyet sancağımız Türk milletidir. Boş lafa karnımız toktur, bomboş kafalarla oyalanmaya vaktimiz yoktur. Vatan millet uğruna göstereceğimiz fedakarlıklar pek çoktur. Teenni, tevazu ve teslimiyetsiz bir mizaçla ülkemizin yararına olacak her yararlı adım ve atılımın yanında akılla, sabırla yerimizi alırız. Hem dava aklı hem tarih aklı hem de devlet ve millet aklının ihtiyaç ve iradesini tefrik edip, gerektiği yerde takibini ve tevsikini yapacak kabiliyet ve karakterdeyiz" ifadelerini kullandı."Karambole teslim olmuş toplumlar şarampole devrilmeye mahkumdur"Aklını kullanmayan kişi ya da toplumların geçmişle gelecek arasında bağ kuramayacağına, gönülden göze, duygudan duruşa ve kuvveden fiile geçemeyeceğine inandıklarını söyleyen Bahçeli, şunları kaydetti:"Siyaset bir akıl işidir, devlet yönetimi ise bundan mülhem akıl, adalet ve ahlak üzerine bina edilmelidir. Kutlu ecdadımızın, bizlere tavsiye ve takdimi de bu şekildedir. Dünden bugüne Türk devlet felsefesinin dayandığı, zamanlar üstü esasların özü de bunlardır. Karambole teslim olmuş toplumlar şarampole devrilmeye mahkumdur. Tarihin ve tesadüflerin akıntısına katılmış ülke yada milletlerin, tarihsel çıkarları, varlık hakları pamuk ipliğine bağlıdır. Aklın geniş imkanlarına kapalı duran, anılardan damıtılan tecrübelere sırtını dönüp geleceğini planlayamayan milletlerin herhangi bir geleceği olamayacak, üstelik muasır odakların senaryolarına devamlı bağımlı hale geleceklerdir. Bunu bilir bunu söyler, bu görüşümüzde de ısrar ederiz. Büyük Türk düşünür Yusuf Has Hacip, muazzam eseri Kutadgu Bilig'i doğruluk, saadet ve kanaatin yanında akıl üzerine inşa ve ihya etmiştir. Bu buram buram akıl kokan hikmet dolu sözler ona aittir. Kişi akıl ile yükselir, bilgi ile büyür ve bu ikisiyle itibar görür. Bütün bu hürmet ve itibar akıl içindir. Akılsız kişi bir avuç balçık gibidir. Hele şu sözü hepimiz için uyarıcı, ufuk açıcı ve yol gösterici niteliktedir; Akıl karanlık gecede bir meşale gibidir, bilgi seni aydınlatan bir ışık. Türkiye'nin içine çekilmek istendiği anafora aklın nuruyla, adaletin şuuruyla, mukabele ve müdahale etmek başlıca görevimizdir. Karanlık gecenin yarılması, kararmış emellerin yıkılması en başta ortak akıl, irade, birlik ve beraberliğin ortak paydasıyla mümkündür. Rotamız kutlu bir yükseliş, pusulamız da ortak aklın birleştirici ve bütünleştirici işlevi olmalıdır. Bu ise herkes ve hepimiz için müşterek bir sorumluluktur. Her vicdan sahibi insanımız, ağır sorunlarla muhatap olduğumuzu teyit edecektir. Ancak hiç bir sorun, altında ezileceğimiz kadar telafisiz değildir. Dağ ne kadar yücede olsa mutlaka üstünden geçecek bir yol vardır. O yol ki, aziz milletimizi; feraha, selamete ve esenliğe birlik, beraberlik tılsımıyla taşıyacaktır. Çözümü güç meselelerin imkansız gibi görünen zorlukların üstesinden gelecek çareler inanç gösterilirse mutlaka bulunacaktır. Yeter ki, ihtiyaç duyulan azim, sabır, cesaret, dirlik ve dayanışma hissiyatı açığa çıksın. Yeter ki yılgınlık, yorgunluk ve yenilgi hepten reddedilsin.""Bu yalın gerçeği inkar etmek akıl fukaralığına, samimiyet yoksunluğuna açık bir işarettir"Türkiye'nin çok cepheli, çok etkili ve çok yönlü bir mücadelenin ortasında olduğunu kaydeden Bahçeli, "Ülkemiz çok cepheli, çok etkili, çok yönlü bir mücadelenin ortasındadır. Bu yalın gerçeği inkar etmek akıl fukaralığına, samimiyet yoksunluğuna açık bir işarettir. Sürdürülen mücadele bekamızla doğrudan ilgili bunun yanında, milli birlik ve bağımsızlığımızla da yakından ilişkilidir. Aslına bakarsanız tesir alanı, teşmil sahası, temin maksadı açısından değerlendirdiğimizde, şu anki mücadele süreci partiler üstü bir mana ve muhtevaya haizdir, havidir" diye konuştu."Hiçbir komşu ülkenin taşında toprağında, bağında dağında gözümüz yoktur. İşgal ve istila amacı taşımadığımız pekala ortadadır"Türkiye'nin bir yandan sınır ötesinde, diğer yandan da sınır içinde kesintisiz ilerleyen ve kesin çizgilerle tayini yapılmış milli bir direniş halinde olduğunu belirten Bahçeli, "Pençe, Kıran, Kapan Operasyonları terörün belini kırmakla kalmamış, Türk devletinin kararlılık ve kudretini hainlere demir yumrukla göstermiştir. En son örneği 14 Şubat günü Van'da görüldüğü üzere, teröristler HDP'li işbirlikçi milletvekillerinin araçlarına binip propaganda faaliyetlerine cüret etseler de cesaret timsali güvenlik görevlilerimiz bunlara hadlerini bildirmektedir. Beyaz Toros devrede diyen PKK destekçilerinin artık ne yatacak ne de sığınacak yerleri kalmıştır. Çünkü, Türk devleti hainlerin ensesindedir. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı Harekatları güney sınırlarımız boyunca açılmak istenen terör koridorunu kesmiş atmıştır. Kuşkusuz hiçbir komşu ülkenin taşında toprağında, bağında dağında gözümüz yoktur. İşgal ve istila amacı taşımadığımız pekala ortadadır" şeklinde konuştu. - ANKARA