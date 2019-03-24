Bahçeli'den HDP Eş Genel Başkanı'na Zehir Zemberek Sözler: Bu Beyanat Alçaklıktır

Cumhur İttifakı'nın 31 Mart yerel seçimleri öncesi tarihi Yenikapı mitingi başladı. AK Parti İstanbul Adayı Binali Yıldırım'ın ardından sahneye MHP Lideri Devlet Bahçeli çıktı.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'yi sert sözlerle eleştiren Bahçeli, "HDP'nin eş genel başkanı diyor ki, 'Ekrem İmamoğlu seçilmişse, bilecek ki 3 milyon Kürdün oyuyla seçilmiştir. Kürtlere rağmen siyaset yapamaz.' Bu beyanat alçaklıktır. Bu yorum ahlaksızlıktır. Kürt kökenli kardeşlerimizi HDP'nin bindirilmiş kıtası gibi göstermek vatan hainliğidir. Diyarbakır neyse Balıkesir aynısıdır. Şırnak'ta uzatılan el İstanbul'da tutulur. Kürt kökenli kardeşlerimizin hiç kimsenin tasallutuna giremez. Hiç kimse şerefli kürt kardeşlerimin üzerine oyun kurmasın, zillete ortak olacaklarını düşünmesin. Kürt kökenli kardeşlerimiz bu hain planları alt üst eder. PKK'nın siyasi aparatı HDP'ye şamarı indirir. İnşallah da bunu yapacaklardır. İstanbul ehline emanet edilmelidir. Bunu başaracak isim ise Cumhur İttifakı'nın başkan adayı sayın Binali Yıldırım'dır." ifadelerini kullandı.

İşte Bahçeli'nin konuşmasından satır başları;

"İstanbul bugün muhteşemsin, bugün tarih yazıyorsun. Allah nazarlardan esirgesin. Yenikapı adeta uçsuz bucaksız gelincik tarlası olmuş çağlıyor. Al bayrağa bürünmüş pırıl pırıl parlıyor. Tam 960 gün sonra 15 Temmuz hain FETÖ darbe teşebbüsünden 983 gün sonra Yenikapı'da muhteşem bir heyecan ve milli bir coşkunun bayraktarlığını yapıyorsunuz. Bir kez daha Yenikapı mucizesine imza atıyorsunuz. Ne mutlu sizlere, ne mutlu birim iriyim diriyim Türkiyem diyen cesur yüreklere…

İstanbul'da Türk milletinin mührünü vuran kutlu ecdadımız sizler gibi korkusuz ve kahramandır. Yenikapı'yı dolduran her kardeşimize şükranlarımı sunuyorum. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Bu muazzam toplantıyı düzenleyen herkese teşekkür ediyorum.

"İSTANBUL DÜŞERSE TÜRKİYEMİZ GİDER"

İstanbul sıradan bir şehrin adı değildir. İstanbul tarihtir. Medeniyettir, kardeşliktir nitekim dünyanın en büyük Türk İslam kentidir. Beşeriyetin gözü İstanbul'un üzerindedir. Mazlumların kulağı İstanbul'a çevriktir. Masumların kalbi İstanbul için çarpmaktadır.İstanbul Kudüs'ün kardeşidir, Üsküp'ten Halep'e Adriyatik'ten Çin Seddine kadar bütün Türk ve İslam yurtlarının son siperidir. Bu siper düşerse Türkiyemiz gider. Bu siper millete teslim olursa muazzez ahlakın muhteşem anıların nice miras ve emanetleri kararır ve körelir. Hükümranlığıyla tarihin rotasını değiştiren yüksek fazilet gücünü İstanbul'dan almıştır.

"CUMHUR İTTİFAKI'NIN HAYSİYET MERKEZİDİR"

Cihanı adaletle kavrayan tarihe silinmez ve eserler bırakan aziz ecdadımız gelerek ülkülerini İstanbul'da bulmuştur. Bu nedenle İstanbul, Cumhur İttifakı'nın hassasiyet ve haysiyet merkezidir. İstanbul'dan atılacak bir adımın yankısı her taraftan işitilecektir.

"TÜRK VE İSLAM DÜŞMANLARI ÇEVREMİZDE GEZİYOR"

Cumhur ittifakı olarak bunun bilincindeyiz. Ne var ki zalimler boş durmuyorlar. Türk ve İslam düşmanları çevremizde vızır vızır geziyorlar. 15 Mart 2019 günü Yeni Zelanda'da Cuma namazı esnasında iki camiye hunharca saldırı düzenlendi. Maalesef 51 din kardeşimiz şehit edildi, 47 din kardeşimiz de yaralandı. Alçak teröristler 630 yıl önceki Kosova Savaşı'nın kinini tutuyorlardı. 330 yıl önceki Viyana Kuşatmasının öfkesini taşıyorlardı. Yeni Zelanda'yı kana bulayan Vandallar, Müslümanların Avrupa'da ilerleyişinin durdurulduğunu 1288 yıl önceki savaşı hafızalarına kazımışlardı.

"GELİN DE DEDELERİNİZ GİBİ SİZİ DE YERİN DİBİNE İNDİRELİM"

Canilerden birisi Türk milletine açıkça diyor ki, "Boğaz'ın batı yakasında herhangi bir yerde yaşamayı dener, Avrupa'ya gelirseniz sizi öldüreceğiz. Konstantinapolis'e gelir tüm cami ve minarelerinizi yıkarız. Ayasofya minarelerden kurtulacak ve tekrar Hristiyan şehri olacak" Şu anda boğazın batı yakasındayız, Avrupa kıtasındayız, işte buradayız, Yenikapı'dayız. Ey katiller, gelin de görelim. Gelin de dedeleriniz gibi sizi aynen yerin dibine indirelim. Konstantinapolis diye bir yer yoktur, bununla birlikte Kürdistan diye bir yer asla olmayacaktır.

İstanbul, Türk milletinin namus timsalidir. Hiçbir hedef bu aziz kentimize musallat olmaya cüret ve cesaret edemeyecektir. Camilerimize, minarelerimize, ezanımıza, bayrağımıza, vatanımıza kem gözle bakan kim varsa ya o gözü oyarız ya da o gözün bulunduğu melanet bedeni harabe bina gibi yıkarız."

HDP EŞ GENEL BAŞKANINA SERT SÖZLER

HDP'nin eş genel başkanı diyor ki, 'Ekrem İmamoğlu seçilmişse, bilecek ki 3 milyon Kürdün oyuyla seçilmiştir. Kürtlere rağmen siyaset yapamaz.' Bu beyanat alçaklıktır. Bu yorum ahlaksızlıktır. Kürt kökenli kardeşlerimizi HDP'nin bindirilmiş kıtası gibi göstermek vatan hainliğidir. Diyarbakır neyse Balıkesir aynısıdır. Şırnak'ta uzatılan el İstanbul'da tutulur. Kürt kökenli kardeşlerimizin hiç kimsenin tasallutuna giremez. Hiç kimse şerefli kürt kardeşlerimin üzerine oyun kurmasın, zillete ortak olacaklarını düşünmesin. Kürt kökenli kardeşlerimiz bu hain planları alt üst eder. PKK'nın siyasi aparatı HDP'ye şamarı indirir. İnşallah da bunu yapacaklardır. İstanbul ehline emanet edilmelidir. Bunu başaracak isim ise Cumhur İttifakı'nın başkan adayı sayın Binali Yıldırım'dır.

Soyadı gibi iş yapan, tevazu sahibi, erdem sahibi, deneyim sahibi, devlet ve siyaset hayatımızda mümtaz bir yeri bulunan sayın Binali Yıldırım İstanbul'un şehremini olmaya hem namzet hem de buna ziyadesiyle layıktır.

"KÜRT KARDEŞLERİM, SİZLERİ BİZLER KADAR SEVEN OLAMAZ"

İP'e oy veren kardeşlerim, gelin Cumhur İttifakı'nın yapmış olduğu ahlaklı tarihi ve mücadeleye destek verin. Kürt kardeşlerim, emin olun sizleri bizler kadar seven olmaz. Gelin Cumhur İttifakı'nın gücüne güç katın. Amerika seni benden fazla sevemez. Birlikte Türkiye'yiz, hep birlikte İstanbuluz.