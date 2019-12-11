Haberler » Güncel » MHP Lideri Bahçeli, yoğun bakımdaki Isparta İl Başkanının eşi ve oğluyla telefonla görüştü - Haber

MHP Lideri Bahçeli, yoğun bakımdaki Isparta İl Başkanının eşi ve oğluyla telefonla görüştü

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Dr.Devlet Bahçeli, Isparta İl Başkanı Nail Bayram'ın eşi ve oğlu ile telefon görüşmesi yaptı.

11.12.2019 16:02 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:07MHP Lideri Bahçeli, yoğun bakımdaki Isparta İl Başkanının eşi ve oğluyla telefonla görüştü
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Dr.Devlet Bahçeli, İl Başkanı Nail Bayram'ın eşi ve oğlu ile telefon görüşmesi yaptı.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, dün Eğirdir ilçesinde çalıştığı sırada iş kazası geçirerek yoğun bakımda tedavi altına alınan Isparta İl Başkanı Nail Bayram'ın eşi ve oğlunu telefonla aradı. İl Başkanının eşi ve oğluna geçmiş olsun dileklerini ileten MHP Lideri Bahçeli, tedavisi halen devam eden Bayram'ın son durumu hakkında bilgi aldı. MHP Lideri Bahçeli'nin ayrıca aile fertlerine, üzülmemeleri gerektiği yönünde telkinlerde bulunarak, Bayram'ın en kısa sürede sağlığına kavuşmasını ümit ettiklerini ifade ettiği öğrenildi. - ISPARTA

Isparta, MHP, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:21 Didim ve Kuşadası'nda sağanak hayatı olumsuz etkiledi - Haber
18:20 ABD Ankara Büyükelçisi Satterfiald, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti - Haber
18:20 Yaralı taşıyan ambulansa kaza yaptı: 7 yaralı - Haber
18:20 Yem fabrikasında patlama 3 işçi yaralı - Haber
18:20 Muğla chp, istifa eden ünlü oyuncudan, ihraç istemiyle savunma istemiş - Haber
17:19 Son Dakika: HDP'li ilçe başkanı, İran'dan Türkiye'ye giren teröristi güvenli bölgeye götürürken yakalandı - Haber
17:13 Şehit Esma Çevik'in acılı babası konuştu: Kardeşlerine, 'Ben şehit olacağım. Her ikiniz de askeri üniformalarımı giyeceksiniz' demiş - Haber
16:54 Balıkesir'de 3,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu! - Haber
16:46 Jeoloji profesöründen çok kritik deprem uyarısı: 7.2'ye hazır olunmalı - Haber
16:44 İş insanı Ali Ağaoğlu'na "hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis istendi - Haber
11.12.2019 18:26:24