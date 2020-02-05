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MHP Lideri Devlet Bahçeli'den çığ açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Van'ın Bahçesaray ilçesinde 33 kişinin hayatını kaybettiği çığ felaketi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar dileyen Bahçeli, "Gönül ve kardeşlik bağlarıyla kenetlenme ve kucaklaşma hasletimiz güçlenip büyüyecek" dedi.

05.02.2020 18:24 | Son Güncelleme: 05.02.2020 18:27MHP Lideri Devlet Bahçeli'den çığ açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen ve 33 kişinin hayatını kaybettiği çığ felaketiyle ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, "2020 yılına girdik gireli Türkiye seri afetlerle, tarifsiz acılarla boğuşmaktadır. Elazığ ve 'da yaşanan deprem felaketinin henüz sarsıntısı ve sıcaklığı ortadayken, Van'ın Bahçesaray ilçesinden aldığımız kara ve kahredici milletimizi derinden yaralamıştır" ifadelerini kullandı.

"BUGÜN YAŞANANLAR DAHA FECİ BOYUTLARA ULAŞMIŞTIR"

Van-Bahçesaray kara yolunun 33.km'sinde üzerine çığ düşen minibüste bulunanları kurtarma çalışmaları devam ederken bölge ikinci defa çığ faciasına maruz kalmıştır. Dün çığ altında kalan 5 vatandaşımızın ardından bugün yaşananlar daha feci boyutlara ulaşmıştır.

İlk çığ düşmesinde 5, ikinci çığ düşmesinde 33 olmak üzere şu ana kadar 38 vatan evladı şehit olmuştur. Acımız çok büyüktür. Çığ felaketinde şehit olan sivil ve güvenlik görevlisi kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyor, milletçe başımız sağolsun diyorum. Ayrıca yaralanan kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum.

"TÜRK MİLLETİ EL BİRLİĞİYLE ÇIĞ FELAKETİNİ KALDIRACAK"

İnanıyor ve niyaz ediyorum ki, Türk milleti el birliğiyle deprem enkazını nasıl kaldırmışsa çığ felaketini de aynı şekilde kaldıracak, kederlerimiz paylaşılarak azalacak, doğudan batıya gönül ve kardeşlik bağlarıyla kenetlenme ve kucaklaşma hasletimiz güçlenip büyüyecektir.

Cenab-ı Allah aziz milletimize ve ülkemize yardım etsin, her türlü afet ve beladan hepimizi muhafaza etsin.

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