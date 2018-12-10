10 Aralık 2018, 16:04
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MHP Lideri Devlet Bahçeli: Fenerbahçe Büyük Takımdır, Düşmez

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Akhisarspor'a yenilerek küme düşme potasına giren Fenerbahçe'yle ilgili "Herhangi bir endişeye gerek yoktur. Bunlar büyük takımlar, düşmez, üzmeyin kendinizi." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Spor Toto Süper Ligde bu sezon gösterdiği performansla taraftarları kahreden Fenerbahçe'yle ilgili de "Fenerbahçe küme düşmez, üzmeyin kendinizi." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, açıklamalarında şunları söyledi:

"Fenerbahçe'de 1907 ruhu vardır, herhangi endişeye gerek yoktur. Düşmez, büyük takım bunlar, üzmeyin kendinizi."

TAKIM KÜME DÜŞME POTASINA GERİLEDİ

Fenerbahçe, dün oynanan Akhisarspor maçını 3-0 kaybetmiş ve puan tablosunda 16. sıraya gerilemişti. Başkan Ali Koç, ortaya konan futbol nedeniyle uçak biletlerini iptal ederek takımı İstanbul'a otobüsle göndermişti.

10 Aralık 2018 Pazartesi 16:04



YORUMLAR (11)
.: GERÇEK ÜLKÜCÜ SENİ HİÇ BİR ZAMAN AFFETMEZ 100 YILLIK ÜLKÜYÜ STEPNE YAPTIN
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BAYA: SANANE YAA BOŞVER DÜŞSÜN. DİĞER DÜŞEN TAKIMLAR BU ÜLKENİN TAKIMLARI DEĞİLMİ. BUNA NEDEN SAHİP ÇIKIYORSUN.
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ZA: Türkmen Beyimiz ironi yapmış bir gs li olarak düşmesini istemem kiminle eyleneceğiz tek eğlencemiz bizim
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SEYYAH: Konu fener olunca küme düşmek konuşuluyor hahhahha...
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