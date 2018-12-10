MHP Lideri Devlet Bahçeli: Fenerbahçe Büyük Takımdır, Düşmez

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Spor Toto Süper Ligde bu sezon gösterdiği performansla taraftarları kahreden Fenerbahçe'yle ilgili de "Fenerbahçe küme düşmez, üzmeyin kendinizi." ifadelerini kullandı.
Bahçeli, açıklamalarında şunları söyledi:
"Fenerbahçe'de 1907 ruhu vardır, herhangi endişeye gerek yoktur. Düşmez, büyük takım bunlar, üzmeyin kendinizi."
TAKIM KÜME DÜŞME POTASINA GERİLEDİ
Fenerbahçe, dün oynanan Akhisarspor maçını 3-0 kaybetmiş ve puan tablosunda 16. sıraya gerilemişti. Başkan Ali Koç, ortaya konan futbol nedeniyle uçak biletlerini iptal ederek takımı İstanbul'a otobüsle göndermişti.
10 Aralık 2018 Pazartesi 16:04