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MHP Lideri Devlet Bahçeli hastaneye kaldırıldı

Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli hastaneye kaldırıldı. Bahçeli'nin rutin kontroller nedeniyle hastaneye gittiği öğrenildi. Konu hakkında açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Sağlık durumu gayet iyi" ifadelerini kullandı.

23.09.2019 11:45

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Partiden yapılan açıklamaya göre Bahçeli'nin rutin kontroller nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Sosyal medyada sağlığının kötü olduğu yönündeki iddiaların ardından MHP'den açıklama geldi.Partiden yapılan açıklamaya göre MHP lideri 71 yaşındaki Bahçeli'nin sağlık durumu iyi.

RUTİN KONTROLLER İÇİN HASTANEYE GİTTİ

Bahçeli'nin tansiyon ve şeker için rutin kontrollerini yaptırmak için hastaneye gittiği belirtildi.

"MİDE BULANTISI NEDENİYLE HASTANEYE GELDİ"

Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Mide bulantısı şikayetiyle hastaneye geldi. Genel Başkanımızın sağlık durumu gayet iyi. İddia edildiği gibi bir durum yok. Tektikleri gerçekleştiriliyor. Şuuru açık ve istirahat ediyor." dedi.

2 KEZ KALP AMELİYATI OLMUŞTU

Devlet Bahçeli, 2004 yılında da Atatürk Araştırma ve Eğitim Hastanesi'nde kalp ameliyatı olmuş, tıkalı 4 damarına müdahalede bulunulmuştu. Bahçeli 2016 yılında ise Kocaeli'de özel bir hastanede kalp ameliyatı olmuş, kalp kapakçığına müdahale edilmiş ve ameliyat son derece başarılı geçmişti.

MHP Lideri Devlet Bahçeli hastaneye kaldırıldı

Milliyetçi Hareket Partisi, Devlet Bahçeli, Politika, Güncel

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