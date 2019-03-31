MHP Lideri Devlet Bahçeli Tek Cümlelik Oy Açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da Anıttepe İlkokulu'nda oyunu kullandı.
"BÜTÜN SİYASİ KURULUŞLAR ELLERİNDEN GELEN ÇABAYI GÖSTERDİ"
Devlet Bahçeli, oyunu kullandıktan sonra şu açıklamayı yaptı:
Bahçeli oyunu kullandıktan sonra, "2019 yılında bugün tamamlanmış olan mahalli idareler seçimlerinin milletimize bütün siyasi partilere hayırlı uğurlu olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. Yoğun bir çalışmanın ardından bütün siyasi kuruluşlar ellerinden gelen çabayı gösterdiler" açıklamasında bulundu.
"İlk kez MHP dışında bir partiye mi oy verdiniz?" sorusuna Bahçeli "Cumhur İttifakı'na oy verdim" yanıtını verdi.
Politika, Güncel