21 Kasım 2018, 11:52
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MHP Lideri Devlet Bahçeli, Roma - Real Madrid Maçına Gidemeyecek

Şampiyonlar Liginde oynanacak Roma - Real Madrid maçına davet edilen MHP Lideri Devlet Bahçeli, programının yoğun olması sebebiyle tribünde olamayacak.

Şampiyonlar Ligi G grubunda oynanacak Roma - Real Madrid maçına MHP Lideri Devlet Bahçeli davet edildi.

Cengiz Ünder'in forma giydiği Roma'da kulüp Başkanı James Pallotta ve Sportif Direktör Monchi, Şampiyonlar Liginde oynayacakları Real Madrid mücadelesi için FIFA menajeri Bayram Tutumlu aracılığıyla MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi maça davet etti.

Roma kulübü tarafından resmi olarak yapılan davet için Devlet Bahçeli, programının çok yoğun olduğunu belirterek daveti kabul etmedi.

Real Madrid,Milliyetçi Hareket Partisi,Roma,Devlet Bahçeli
21 Kasım 2018 Çarşamba 11:52



YORUMLAR (12)
MALUM KEMAL: Başkanım beraber gidelim. . . .
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MİLLİTAKİM KÜME DÜSTÜ: cok sey kaybetti imaj reklam , israil ve ermeniler ülkemizden defolsun icimizden silelim hainleri
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SER: Ya adam çalışıyor meşgul etmeyin.Halk daha nasıl kötü hale düşer diye hep birlikte uğraşıyorlar
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VATANSEVER: Devlet baba ittifak yaparsan yanında değiliz biz birkerede seni başkan görmek istiyoruz kurt yaşlandıkça akıllanır misali.
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  • SEDAT : oğlum başkanlık seçimi 5 yıl sonra bu belediye başkanlık seçimi
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