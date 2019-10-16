MHP Lideri Devlet Bahçeli sakalını kesti

Devlet Bahçeli'nin tedavisinin ardından 21 gün sonra Genel Merkeze gidişi sırasında sakal bırakması çok konuşulmuştu. Bahçeli, "20 gün öldüğümü konuştular, bir hafta da sakalımı konuşsunlar. Sakalda hikmet varmış, ben de bıraktım" demişti. Bahçeli'nin sakalsız halini MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın Twitter hesabından paylaştı.

SEMİH YALÇIN PAYLAŞTI

21 günlük aradan sonra mesaiye başlayan Bahçeli'nin sakal bırakması çok konuşulmuştu. Bahçeli ise bugün sakallarını kesti. Bahçeli'nin sakalsız halini paylaşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli; siyasette kültürel ve geleneksel değerlerimizin mümtaz bir temsilcisi; yüksek ahlak, fazilet ve metanet timsalidir. Devlet Bahçeli demek, politikada seviye ve istikrar demektir. Devlet Bahçeli demek, ilim ve irfan demektir." dedi.

BAHÇELİ: SAKALDA HİKMET VARMIŞ

Bahçeli, Başkanlık Divanı'ndaki tek sakallı yönetici olan Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım ile fotoğraf çektirirken de "Sakalda hikmet varmış, ben de bıraktım" diye espri yapmıştı.

NE OLMUŞTU?

Devlet Bahçeli, üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı olarak ateş yükselmesi sebebiyle hastanede tedavi olmuştu. Bahçeli, tedavisinin ardından aynı gün hastaneden taburcu olmuştu.

2 KEZ KALP AMELİYATI OLMUŞTU

Devlet Bahçeli, 2004 yılında da Atatürk Araştırma ve Eğitim Hastanesi'nde kalp ameliyatı olmuş, tıkalı 4 damarına müdahalede bulunulmuştu. Bahçeli 2016 yılında ise Kocaeli'de özel bir hastanede kalp ameliyatı olmuş, kalp kapakçığına müdahale edilmiş ve ameliyat son derece başarılı geçmişti.