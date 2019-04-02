02 Nisan 2019, 16:57
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Mhp, Mersin'deki Seçim Sonuçlarına İtiraz Etti

Mhp, Mersin

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Mersin'deki tüm ilçelerde, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde büyükşehir oylarına itiraz ettiği bildirildi.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Mersin'deki tüm ilçelerde, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde büyükşehir oylarına itiraz ettiği bildirildi.

MHP Mersin İl Başkanı Zeynel Uğur Gölgeli, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, birleştirme tutanaklarında yanlışlıklar tespit ettiklerini belirterek, tüm ilçelerde büyükşehir belediye başkanlığı için kullanılan oylara itiraz ettiklerini söyledi. Gölgeli, itiraz dilekçelerinin ilçe teşkilatları tarafından ilçe seçim kurullarına verildiğini kaydetti. - MERSİN Milliyetçi Hareket Partisi, MHP, Mersin, Politika
Kaynak: İHA