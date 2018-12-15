15 Aralık 2018, 00:09
»»

MHP Milletvekili Saffet Sancaklı, Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ı Eleştirdi

MHP Milletvekili Saffet Sancaklı, Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ı, "Arkadaş sen yanlış soyunma odasına mı girdin?" sözleriyle eleştirdi.

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı meclis kürsüsünde Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ı eleştirdi.

"KOSKOCA GALATASARAY YENİLDİĞİ MAÇTA SEVİNÇ YAŞAR MI?"

Sancaklı, "Galatasaray, UEFA kupası ve Süper Kupayı aldı. Ancak Porto maçı sonrasında bir üst düzey yönetici, 'Soyunma odasında alkış kıyameti koptu' dedi. Arkadaş sen yanlış soyunma odasına mı girdin? Koskoca Galatasaray, yenildiği maçtan sonra odasında sevinç yaşar mı?" dedi.

"BİNLERCE TEBRİK TELEFONU ALDIM"

Abdurrahim Albayrak, Galatasaray'ın Porto'ya 3-2 mağlup olduğu maç sonrasında yaptığı açıklamada, "Soyunma odasında alkış kıyamet koptu. Galatasaray ruhu bu işte. Maçtan sonra binlerce tebrik telefonu aldım." demişti.

Saffet Sancaklı,Milletvekili,Abdurrahim Albayrak,Galatasaray
15 Aralık 2018 Cumartesi 00:09



YORUMLAR (6)
GEÇMİŞİNE BAKINCA: körün zengin ettiği dolmuşcu
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
ALİ: Senin zamanında kulubleride gördük,herşeyi çok biliyorsunuz ya,anca alın paranızı el kaldır indir,ülke ve halk için ne hayrınz var kendinizden başka...
Yayından Kaldır
12 4
Cevap yaz
KAPTAN: Doğru söylüyor
Yayından Kaldır
8 6
Cevap yaz
?: Aynen dogru soylemis bunu bende yakistiramadim bir gs taraftari olarak hemde abdurrahim albayrakin bunu yapmasi inanilir gibi degil mustafa cengiz yapsa neyse dicem isini bilmiyor zaten o ama abdurrahim albayrak olmadi bu, iyi futbol oynadik onun icin alkisladik sanki gs kulubu kucuk bir kuluptu de yeni yeni buyuyormus gibi hareketler ne bunlar boyle adam akilli birisi yok kulup de. Fatih terim gibi guclu bir karakterin oldugu yerde boyle seylerin olmasi da tuhaf hoca da cok formsuz herkes bi bezmis havasinda.
Yayından Kaldır
7 6
Cevap yaz