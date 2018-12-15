MHP Milletvekili Saffet Sancaklı, Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ı Eleştirdi

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı meclis kürsüsünde Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ı eleştirdi.

"KOSKOCA GALATASARAY YENİLDİĞİ MAÇTA SEVİNÇ YAŞAR MI?"

Sancaklı, "Galatasaray, UEFA kupası ve Süper Kupayı aldı. Ancak Porto maçı sonrasında bir üst düzey yönetici, 'Soyunma odasında alkış kıyameti koptu' dedi. Arkadaş sen yanlış soyunma odasına mı girdin? Koskoca Galatasaray, yenildiği maçtan sonra odasında sevinç yaşar mı?" dedi.

"BİNLERCE TEBRİK TELEFONU ALDIM"

Abdurrahim Albayrak, Galatasaray'ın Porto'ya 3-2 mağlup olduğu maç sonrasında yaptığı açıklamada, "Soyunma odasında alkış kıyamet koptu. Galatasaray ruhu bu işte. Maçtan sonra binlerce tebrik telefonu aldım." demişti.