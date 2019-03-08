MHP Milletvekili Taşdoğan'dan 8 Mart Mesajı

Kaynak: İHA

Gaziantep Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) milletvekili Ali Muhitttin Taşdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Milletvekili Taşdoğan kadınların emrinde olduklarını belirterek, yaratılmış bütün mahlukatı kutsiyet sıralamasında kadınların en başta geldiğini kaydetti. Kadınların karşılaştığı sıkıntıları yakından takip ettiğini belirten Taşdoğan mesajında "Kadınlarımızın karşılaştığı sıkıntıları yakından takip ediyorum. Karşılaştıkları güçlükleri biliyorum. Kadının iş hayatında, sosyal hayatında ve aile hayatında daha rahat ve güvenli bir hayat yaşaması için ilgili mercilerin girişimlerine katkıda bulunmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı. Türk milletinde kadının öneminden bahseden Ali Muhittin Taşdoğan, "Mübalağa yapmıyorum. Yaratılmış bütün mahlukatı kutsiyet sıralamasına koysak şüphesiz kadınlarımız en başta gelir. Hamdolsun cenneti anaların ayakları altına seren yüce bir dine mensubuz. Ruhunu bu dinde eritmiş Türk milleti, en aziz bildiği toprağına 'Ana-dolu' adını vermiştir. Savaşta evladını ve eşini şehadete gönderirken, 'Ya şehit ol ya gazi' diyebilen vefakar analarımızı, bacılarımızı asla unutmadık. Kara Fatmalar, Nene Hatunlar kadının gücünü, kadının içtimai hayattaki rolünü açıkça anlatmıyor mu" ifadelerini de yer verdi."Kadınların emrindeyiz"Kadınların emrinde olduğunu belirten Taşdoğan'ın mesajında, "Baş tacımız olan kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım. Kendileri sadece bir güne sığmayacak kadar gönlümüzün sahipleridirler. Analarımızın ellerinden öpüyorum. Bizler onların emrindeyiz, emrinde olmaya devam edeceğiz" denildi. - GAZİANTEP