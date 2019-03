MHP Milletvekili Taşdoğan, Muş'ta

Kaynak: AA

MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, "Haçlı ordusu oluyorlar, toplanıyorlar, saldırıyorlar. Ekonomimizle oynuyorlar, insanımızın doğasıyla oynuyorlar, her türlü melaneti yapıyorlar. O gün bu gündür beka sorunumuz var." dedi.AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden Taşdoğan, burada yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'nın kişiler için değil devletin bekası için yapıldığını söyledi.15 Temmuz'da devletin içerisine sızan hainlerin silahları vatandaşlara çevirdiğini belirten Taşdoğan, şöyle devam etti:"15 Temmuz'da devletin içerisine sızanlar, sizin, bizim vergilerimizle aldığımız uçaklara, helikopterlere atladılar, sizin, bizim vergilerimizle alınan bombaları vatandaşın tepesine yağdırdılar. O füzeleri atarken sen Kürtsün, sen Arapsın, sen Alevisin, sen sünnisin demediler. Hepimizin başına yağdırdılar. O kadar şehit verdik. O andan itibaren memleketi yok etmek isteyenler vardı." dedi.Doğu ve Güneydoğu'da terör örgütü PKK'nın çukurlar kazdığını anımsatan Taşdoğan, şöyle konuştu:"Haçlı ordusu oluyorlar, toplanıyorlar, saldırıyorlar. Ekonomimizle oynuyorlar, insanımızın doğasıyla oynuyorlar, her türlü melaneti yapıyorlar. O gün bu gündür beka sorunumuz var. Ama bu yakın beka sorunu 15 Temmuz'da gözümüzün içine baka baka geldi. Beka dediğimiz budur. İşte bu ittifakın temelleri burada atıldı. Birlik ve beraberlik zamanı gelmiştir. Bu yerel seçimlerde bu ruhun devam etmesi gerekiyor. Araya fitne almayın, safları sıkı tutun, memleketin safları sık tutmaya ihtiyacı var. Ne kadar sıkı saf tutarsak, fitneyi e kadar aramızdan uzaklaştırırsak memleketimizin önü o kadar açık olur.""Oyları ezanı ıslıklayana mı vereceksiniz, hendek kazan, kazdıranlara mı vereceksiniz, Türkiye'ye Cerablus'tan füze atanlara mı vereceksiniz, tepemize bomba yağdıran FETÖ'cülerin iş birlikçilerine mi vereceksiniz?" diyen Taşdoğan, bunlara hiçbir AK Parti ve MHP'lilerin oy vermeyeceğini belirtti.Şer odaklarının bir araya toplandığını dile getiren Taşdoğan, şunları kaydetti:"Bütün şer odakları toplanmış adına 'zillet ittifakı' diyorlar. Dışarıdan içeriden bir sürü destekçileri var. Bunlardan memlekete hayır gelmez. Onun için memleketin hayırlı günlere, aydınlık günlere ihtiyacı vardır. Sayın Kılıçdaroğlu her yerde 'bahar gelecek' diyor. Onun anladığı baharın adı, Arap baharı. Arap baharı Mısır'a geldi ne oldu, Filistin'de ne oluyor, Arap baharı Tunus'ta ne yaptı, Yemen'de ne yaptı, Suriye'de ne yaptı? Suriye'de bu Arap baharı denen şey komşuyu komşuya düşman kıldı."Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı ve MHP İl Başkanı Şükrü Demir de birer konuşma yaptı.