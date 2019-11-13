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MHP Muratlı Yönetimi görücüye çıktı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanlığı yerel teşkilatlanmasını tamamladı.

13.11.2019 12:12 | Son Güncelleme: 13.11.2019 12:17MHP Muratlı Yönetimi görücüye çıktı
'ın ilçesinde, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanlığı yerel teşkilatlanmasını tamamladı.

MHP Lideri Dr. Devlet Bahçeli'nin talimatı, Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. E. Semih Yalçın'ın tensipleri ile başkanlık görevine devam kararı verilen MHP Muratlı İlçe Başkanı Hüseyin Tufan, yönetim ve yürütme kurulunu kamuoyuna tanıttı. MHP Yönetimi ve Yürütme Kurulu şu isimlerden oluştu:

"Başkan Hüseyin Tufan, Başkan Vekili Ali Ahlatçalı, İlçe Sekreteri İsmail Seferi, İlçe Muhasibi Sevsin Topçu, Teşkilatlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Onur Alpak, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Derya Bayraktar, Seçim İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ertan Barış, Hukuk İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Sadık Yaşar, Kamu Kurumları ve Bürokrasiden Sorumlu Başkan Yardımcısı Şevket Koz, Basın İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Hüseyin Umut Arıcan, Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Cüneyt Zeren, Aile ve Kadın Haklarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Özcan Türk, AR-GE'den Sorumlu Başkan Yardımcısı Fercan Bedel, Sosyal Faaliyetlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Şenol Sünter, Siyasi Partiler ve Politikalardan Sorumlu Başkan Yardımcısı ise Yaşar Karaca olurken, Yönetim Kurulu Üyeleri Fikret Akbaş, Cüneyt Değirmenci, Coşkun Fatih Kurt, Hakan Uysaler, Hasan Göçer, Yahya Sert, Önder Özgür, Şinasi Gülhan, Hakan Erkmen, Şükrü Ulukan, Turgay Berk, Mustafa Erdoğan ve Beytullah Korkmaz." - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Muratlı, MHP, Politika

Kaynak: İHA

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