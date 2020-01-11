MHP MYK, MDK, Milletvekilleri ve İl Başkanları Ortak Toplantısı başladı

İç ve dış politikadaki gelişmelerin ele alınacağı "MHP Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Milletvekilleri ve İl Başkanları Ortak Toplantısı" başladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla Meyra Otel'de ilk oturumu gerçekleştirilen toplantıda, akademisyenler "dış politika ve ekonomi"ye ilişkin sunumlar yapacak.

İran-ABD gerilimi ile Libya, Irak ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin ele alınacağı toplantıda ayrıca Genel Başkan Yardımcıları İsmail Faruk Aksu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Meclis çalışmaları; Emin Haluk Ayhan, ekonomi; Mustafa Kalaycı ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin uyum yasalarına ilişkin bilgilendirmede bulunacak.

İki gün sürecek değerlendirme toplantısında yarın, teşkilat çalışmaları ile ilgili yapılacak sunumun ardından Genel Başkan Bahçeli, basın toplantısı düzenleyecek.

Kaynak: AA