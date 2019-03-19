MHP, Nafakanın 5 Yılla Sınırlanması İçin Kanun Teklifi Hazırlıyor

Adalet Bakanlığı ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, nafaka ödeme sisteminde değişiklik öngören çalışması devam ederken MHP de "nafakanın 5 yılla sınırlanmasını" öngören bir kanun teklifi için çalışmalara başladı. Seçim sonrasında TBMM'ye sunulacak olan teklife göre nafaka şartlarının ortadan kalkmaması halinde nafakayı devlet üstlenecek.

MHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre "süresiz nafaka" konusu tüm taraflar ele alınarak değerlendirildi. Çalışmada süresiz nafakanın faydaları kadar sakıncaları, yarattığı sıkıntılar ele alındı. Yapılan değerlendirmelerde, "Ölünceye kadar, süresiz nafaka ile bir sömürü düzeni oluşuyor, insanların özgürlükleri kısıtlanabiliyor. Daha geniş açıdan ve ileriye dönük bakılırsa bu sistem neslin devamına bile engel olabiliyor" denildi.

NAFAKA 5 YILLA SINIRLANACAK

Gazete Duvar'da yer alan habere göre; çalışmada nafakaya sınır getirilmesi noktasında görüş birliği oluştu. Hazırlanan kanun teklifine göre süresiz nafaka ortadan kalkacak. Nafaka alan kadın-erkeğin mali durumunda değişiklik olmaması, yeniden evlenmeme gibi durumlarda nafaka ödemesi en fazla 5 yıl ile sınırlandırılacak. MHP'nin hazırladığı teklife göre 5 yılın sonunda mahkemeler aracılığıyla nafaka durumu yeniden değerlendirilecek. Nafakanın devamı öngörüldüğünde ise ödeme artık kamu tarafından yapılacak.

NAFAKAYI ÖDEYEN KAMU OLACAK

Çok sayıda kadın örgütü süresiz nafakanın devamından yana. MHP'li yetkililer göre hazırlanan teklif kadın örgütlerinin savunduğu süresiz nafaka sisteminde değişiklik getirmiyor. Sadece nafakayı ödeyen artık kişi değil kamu oluyor. MHP yetkilileri bu durumu sosyal devletin gereği olarak yorumluyor.

MECLİS BAŞKANLIĞINA SUNULACAK

Adalet Bakanlığının basına yansıyan çalışmasına göre de nafakaya bir süre sınırı konulması gündemde ancak bunun nasıl olacağı henüz netleşmedi. MHP'nin hazırladığı kanun teklifinin seçimden sonra Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor.