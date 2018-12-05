MHP'nin Afyonkarahisar İhsaniye İlçesi Belediye Başkan Adayı Şaban Çabuk Kimdir?

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin açıkladığı listeye göre 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde MHP'nin Afyonkarahisar İhsaniye İlçesi belediye başkan adayı Şaban Çabuk oldu. Peki, Şaban Çabuk kimdir?

ŞABAN ÇABUK KİMDİR?

Şaban Çabuk, 1970 yılında İhsaniye'de dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu Eskişehir'de tamamlayan Çabuk, Bursa Ziraat Meslek Lisesi'nden mezun olduktan sonra, yüksek öğrenimini Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi, Tarım Önlisans Bölümünde tamamlandı.

PEK ÇOK PROJEDE YER ALDI

Çabuk, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gümüşhane Kelkit İlçe Müdürlüğü'nde 1988 yılında memuriyet hayatına adım attıktan sonra Kelkit'te yürütülen birçok tarımsal projede aktif olarak görev aldı. Şaban Çabuk, memuriyet görevinin yanı sıra Kelkit Kaymakamlığı'nın yürüttüğü hayvancılık, kavakçılık, ağaçlandırma, sulama, yem ve süt tesisleri gibi büyük projelerde yer aldı.

YÖNETİCİ OLARAK ÇALIŞTI

Şaban Çabuk, 1992 yılı kurucuları arasında yer aldığı Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı Kelkit Şubesi'nde 1997 yılına kadar yönetici olarak görev yaptı. Çabuk, vatani görevine Sivas'ta başladı, Kıbrıs'ta tamamladı. Şaban Çabuk, 1997 yılında Afyonkarahisar İhsaniye İlçe Müdürlüğü'ne Tekniker olarak naklen atandı. Şaban Çabuk, Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Eğitici Belgesi ve Bitki Koruma Reçete Yazma Yetki Belgesi sahibidir. Şaban Çabuk, 2010 yılında Ankara'da yapılan 'Kadın Erkek Eşitliği ve Toplumsal Cinsiyet eğitimi' programına katıldı. Çabuk,Türkiye Kamu-Sen'e bağlı Türk Tarım Orman-Sen üyesidir.

ŞABAN ÇABUK'UN SİYASİ HAYATI

Şaban Çabuk, Milliyetçi Hareket Partisi'nden İhsaniye Belediye Başkan Adayı oldu. 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Seçimlerinden başarıyla çıkan Şaban Çabuk Afyonkarahisarİhsaniye Belediye Başkanı seçildi.

İngilizce bilen Şaban Çabuk, evli ve 2 çocuk babasıdır.