MHP'nin Akçakoca Belediye Başkan Adayı Mehmet Okan Yanmaz Kimdir?

31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde MHP'nin Düzce'nin Akçakoca ilçesinin belediye başkan adayı Mehmet Okan Yanmaz oldu. Peki, Mehmet Okan Yanmaz kimdir?

MEHMET OKAN YANMAZ KİMDİR?

Okan Yanmaz, 1967 yılında Düzce Akçakoca'da dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Akçakoca'da tamamladı. Mehmet Okan Yanmaz, Üniversite eğitimini Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği bölümünde 1989 yılında tamamladı.

Yanmaz, askerlik görevini 1989 yılında Eğirdir Dağ komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı'nda başlayarak, Kıbrıs 39. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı Komando Taburu'nda asteğmen olarak devam etti ve vatani görevini teğmen olarak tamamladı. Okan Yanmaz, 1991 yılında Yanmaz İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. adında işletmesini kurarak aktif iş hayatına atıldı. 1991 – 2018 yılları arasında Akçakoca başta olmak üzere Düzce genelinde, yap-sat projeleri ile toplamda 600'ün üzerinde konut inşaatını tamamladı.

SİYASİ YAŞAMI

1996 yılında Anavatan Partisi Akçakoca İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 2009 yılında Milliyetçi Hareket Partisi tarafından Akçakoca Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi.

BABASI HÜSEYİN YANMAZ DA BELEDİYE BAŞKANIYDI

Mehmet Okan Yanmaz'ın babası Hüseyin Yanmaz, 1977 – 1980 ve 1989 – 1994 yılları arasında iki dönem Akçakoca Belediye Başkanlığı yapmıştır.

Okan Yanmaz, 1995 yılında Nursen Hanım ile evlendi. Hüseyin ve Mihrişah isminde iki çocuk babasıdır.

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