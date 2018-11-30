MHP'nin Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel Kimdir?

31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde MHP'nin Alanya Belediye Başkan adayı mevcut Belediye Başkanı Adem Murat Yücel oldu. Peki, Adem Murat Yücel kimdir?

ADEM MURAT YÜCEL KİMDİR?

Murat Yücel, 25 Mayıs 1975 yılında Alanya'da dünyaya geldi. Yücel, Hayate Hanım İlköğretim Okulu'ndan mezun olduktan sonra Alanya Lisesi'ni bitirdi. Konya Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden mezun oldu.

SİYASETE DOĞRU YOL PARTİSİ İLE BAŞLADI

Askerliğini yedek subay olarak Kıbrıs'ta tamamladı. Kuyumculuk ve akaryakıt işletmeciliği sektörlerinde iş hayatına atılan Adem Murat Yücel, 2001 yılından itibaren aktif olarak siyasetin içinde yer alarak, Doğru Yol Partisi (DYP) Alanya İlçe Teşkilatı'nda başkan yardımcılığı görevinden büyük kongre üyeliğine kadar çeşitli görevler üstlendi.

TÜRKİYE'NİN EN GENÇ BELEDİYE BAŞKANLARINDAN BİRİ OLDU

2004 yılında Kestel'de yapılan seçimlerde Kestel Belediye Başkanı seçildi ve Türkiye'nin en genç belediye başkanları arasına girdi. 2009 yılı yerel seçimlerinde de Kestel halkının teveccühü ile belediye başkanlığı seçimlerini ikinci kez kazandı.

ALANYA BELEDİYE BAŞKANI OLDU

30 Mart 2013 tarihi itibariyle Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) çatısı altında siyasi çalışmalarını sürdürmeye karar verdi. 8 Aralık 2013 tarihinde de MHP'nin Alanya Belediye Başkan Adayı olarak ilan edildi. 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri'nde Alanya Belediye Başkanı seçildi. Belediye başkanlığı görevini sürdüren Adem Murat YÜCEL 18 kasım 2015 tarihinde Alanya Tanıtım Vakfı'nın (ALTAV) yeni başkan'ı olarak seçildi. İyi derecede İngilizce, orta düzeyde Rusça biliyor.

Evli, Mehmet, Emir ve Zeynep isimli üç çocuğu var.