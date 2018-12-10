MHP'nin Amasya Belediye Başkan Adayı Mehmet Sarı Kimdir?

31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken partiler de belediye başkan adaylarını tek tek açıklamaya devam ediyor. MHP'nin Amasya Belediye Başkan adayı Mehmet Sarı oldu.

MEHMET SARI KİMDİR?

1961 Yılında Amasya'da doğdu. İlk, orta öğrenimini ve liseyi Amasya'da tamamladı. İhlas Holding bünyesinde çalışma hayatına başladı. Türkiye Gazetesi'nde çeşitli kademelerde idarecilik yaptı. TGRT'nin kuruluşunda görev aldı. Ardından İhlas Gıda'da yöneticilik görevinde bulundu. 2002 yılında emekli olduktan sonra, kendi şirketini kurarak çalışma hayatını devam ettirdi. Halen, turizm ve inşaat sektörleri olmak üzere faaliyet gösteren MS Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Çalışma hayatına atılmasından ötürü ara verdiği eğitim hayatına devam eden Mehmet Sarı, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi. İstanbul/ Bahçeşehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Fakültesi, Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde Yüksek Lisans eğitimine devam etmektedir. 2015 Milletvekili Genel Seçimlerinde MHP Amasya Milletvekili Adayı olan Sarı evli, üç çocuk ve iki torun sahibidir.