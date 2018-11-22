MHP'nin Antalya Kampı Yarın Başlıyor

22 Kasım 2018 Perşembe 12:57



22 Kasım 2018 Perşembe 12:57

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçim çalışmaları kapsamında partili belediye başkanları ve il başkanlarıyla yarın Antalya'da bir araya gelecek.Bahçeli'nin açılış konuşmasıyla başlayacak kampta, belediye başkanları ve il başkanlarına 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçim çerçevesinde partinin seçim stratejisi hakkında bilgi verilecek.Kampta, ayrıca yerel seçimlere yönelik beklentiler kapsamında teşkilatla uyumlu çalışma, vatandaşlarla buluşma, kadınlara yönelik etkinlikler, sosyal medya kullanımı da dahil olmak üzere, pek çok başlık altında yapılması gerekenler anlatılacak.MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ile bazı genel başkan yardımcılarının da sunum yapacağı kampta, öncelikle "Üretken belediyecilik" ve MHP'nin ilkeleri konularında belediye başkanları bilgilendirilecek.Belediye başkanlarının çalışmaları da değerlendirilecekParti, geleneksel hale gelen ve yerel seçim nedeniyle de büyük önem taşıyan bu kampta, yönetimindeki belediyelerin çalışmalarını değerlendirecek.Genel başkan yardımcılarının da üç gün sürecek kampta Cumhur İttifakı ve af teklifi gibi konularında birer sunum yapmaları bekleniyor.Bahçeli, ayrıca kamp kapsamında 24 Kasım Cumartesi günü Antalya İl Başkanlığı yeni hizmet binasının açılışını yapacak.